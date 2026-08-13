Jueza de EE. UU. aplaza al 27 de agosto audiencia sobre la libertad bajo fianza de los Tate

Los hermanos Tate, además de convertirse en una máquina de producir millones de dólares, también son protagonistas de una extensa persecución judicial internacional que incluye detenciones, solicitudes de extradición y decenas de cargos. ( AP )

Una jueza federal de Estados Unidos aplazó la audiencia que la pareja de hermanos 'influencers' Andrew y Tristan Tate tenían programada este jueves en Miami para recibir la libertad bajo fianza, mientras se resuelve su extradición al Reino Unido.

La magistrada Lauren Louis aprobó una solicitud de la defensa de posponer la vista al 27 de agosto para que disponga del tiempo suficiente para responder a las alegaciones presentadas esta semana por la Fiscalía de EE. UU., según documentos judiciales.

Andrew y Tristan Tate, ambos controvertidos rostros de las redes sociales, permanecen arrestados en una cárcel de Miami desde el pasado 18 de julio, acusados de violación y trata de personas.

Su detención ocurrió a raíz de una acusación de la Justicia del Reino Unido, que reclama su arresto inmediato y su extradición para que sean juzgados en el país europeo.

Los hermanos poseen doble nacionalidad británica y estadounidense.

En la audiencia de este jueves, la magistrada iba a determinar si les concedía la libertad bajo fianza que pidieron la semana pasada, argumentando que no existe riesgo de fuga mientras el Reino Unido continúa con el proceso de extradición.

Acusaciones y cargos

La Justicia del país europeo tiene de plazo hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida toda la información del caso.

Andrew y Tristan Tate, conocidos dentro de la 'manósfera' o 'machósfera' ('manosphere'), una comunidad en línea que promueve la "hipermasculinidad", afrontan casi sesenta cargos por violación, pornografía infantil y extrema, trata de personas y explotación sexual en Reino Unido.

Sus abogados han denunciado que están presos en condiciones pésimas y "peligrosas" .

El más popular de los hermanos es Andrew Tate, quien suma casi once millones de seguidores en X, pero ha sido vetado de plataformas como YouTube, FaceBook, o TikTok por discurso de odio.