Salen a la venta en EE. UU. versiones de M&M's y Skittles sin colorantes sintéticos

Versiones de las golosinas M&M's, Skittles y Starburst sin colorantes sintéticos se pusieron a la venta por primera vez en EE. UU. este jueves, informó el fabricante Mars en un anuncio que llega en medio de los esfuerzos de la Administración del presidente Donald Trump por prohibir el uso de estas sustancias derivadas del petróleo.

Ejecutivos de Mars informaron a la cadena ABC que los nuevos 'snacks' dulces podrán encontrarse inicialmente en la tienda en línea de Amazon.

En sustitución de los colorantes artificiales, añadidos durante décadas a los alimentos para obtener tonos brillantes, el fabricante utilizó mezclas naturales de jugo de remolacha en el caso rojo, cúrcuma para el amarillo, combinaciones de cúrcuma, jugo de remolacha y espirulina para el verde, así como betacaroteno para el naranja.

Los nuevos aditivos son el resultado de años de investigación y pruebas con unos 13,000 consumidores de los dulces en el último año.

Desafíos en la producción

Uno de los retos más importantes para Mars ha sido mantener la consistencia de los colores en una producción a gran escala.

El azul ha sido uno de los más difíciles de sustituir "porque no existen muchas verduras ni alimentos de consumo diario" de este tono, afirmó a ABC la directora sénior de transformación de ingredientes de Mars, Claire Hewitt, quien aseguró no obstante que los colores característicos de estos dulces "no van a desaparecer".

Aunque la empresa obtiene el azul a partir de la espirulina, Hewitt reconoció que este ingrediente puede resultar difícil de manejar al fabricar un gran volumen de productos.

El morado de estas pastillas multicolores también probó ser un desafío. Para lograr un tono uniforme, desarrolladores de la compañía utilizaron uvas como principal ingrediente.

"Creo que hay dos aspectos clave: la intensidad del color y la escala de producción, necesitamos mantener la consistencia", reconoció Hewitt.

Regulaciones de la FDA

En abril, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) anunció que prohibirá para 2027 el uso de seis colorantes sintéticos, conocidos como rojo 40, amarillo 5, amarillo 6, azul 1, azul 2 y verde 2.

Estos son usados en una amplia variedad de alimentos, desde los fluorescentes Flamin Hot Cheetos, los Skittles y M&M's, hasta la soda verde Mountain Dew Baja Blast.

Los primeros pasos para la eliminación de estos aditivos ha sido uno de los logros del movimiento MAHA (siglas en inglés de 'Hacer a EE. UU. saludable otra vez'), que surge de un juego de palabras ligado al lema MAGA ('Hacer grande a EE. UU. otra vez') de Trump y está liderado por el polémico secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Desde el año pasado, gigantes de la alimentación como Mars, General Mills, Nestlé, Kraft Heinz, Hershey y el Grupo Bimbo se han comprometido a eliminar progresivamente los colorantes artificiales de varios o todos sus productos en EE. UU., según la FDA.