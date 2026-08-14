Luigi Mangione: de una vida de privilegios a confesar el asesinato de un CEO en Manhattan

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, comparece en una audiencia previa al juicio en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, el 11 de agosto de 2026. ( AFP )

Luigi Mangione, de 28 años, admitió este viernes haber matado a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en el centro de Nueva York, tras años de soportar un dolor intenso debido a una lesión de espalda y de lidiar con el sistema de seguros.

El joven, que se declaró culpable de dos cargos federales de acoso y ahora espera que se decida la sentencia en diciembre, ha conseguido el apoyo de miles de personas y ha logrado recaudar más de 1.5 millones de dólares para pagar su defensa.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo", declaró Mangione con voz serena y prácticamente sin emoción ante la jueza Margaret Garnett, en un tribunal federal de la ciudad en el que también estaba presente la familia del director ejecutivo.

Odio hacia la industria de los seguros médicos

Mangione, que proviene de una familia adinerada, fue a una prestigiosa escuela privada y a una universidad de élite. Sufrió una lesión de espalda y una posterior cirugía de fusión espinal en 2023. Los informes sugieren que la cirugía pudo haber sido deficiente, lo que le provocó un dolor persistente y complicaciones.

El joven, quien hoy vestía su uniforme de preso color caqui y permaneció sentado durante su discurso, dijo que el ataque a Thompson se produjo tras soportar años de dolor intenso debido a una lesión de espalda.

Asimismo, detalló que había fabricado el arma mediante una impresora 3D y explicó cómo localizó una conferencia de UnitedHealthcare y consiguió los detalles de dónde se celebraría.

Los casquillos de bala abandonados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", lo que refleja su odio hacia la industria de los seguros médicos en Estados Unidos, que es el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

La Policía tardó cinco días en detener a Mangione, quien consiguió ocultar su identidad hasta el último minuto e incluso supuestamente escondió en Central Park una mochila llena de dinero del Monopoly.

El acusado fue detenido en un McDonald´s de Pensilvania después de que la gerente del restaurante llamase al servicio de emergencias para avisar de que había una persona en su establecimiento del que "otros clientes sospechaban" que se parecía al sospechoso, pese a que lo único que se le veían eran "las cejas".

El movimiento 'Free Luigi'

Desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione, se creó un club de fans que admiraban al joven tanto por su causa como por su aspecto físico.

Además de memes de fotos de Mangione sin camiseta, las redes se llenaron de todo tipo de ´merchandising´, desde velas que le ilustran como un santo hasta camisetas con el mensaje de ´Free Luigi´ (Liberar a Luigi) con su cara o con la del personaje del fontanero bigotudo del videojuego ´Super Mario Bros.´, que también se llama Luigi.

Durante sus audiencias, Mangione, por lo general, se mantuvo serio, pero en alguna ocasión sonrió a los presentes.

A estos encuentros judiciales han acudido decenas de seguidores, en su mayoría chicas jóvenes, para mostrar su apoyo incondicional.

Al principio muchas vestían de verde, un guiño al personaje Luigi de 'Super Mario Bros'. Luego, un grupo de ellas consiguió hacerse con credenciales de prensa tras enseñar la cobertura que habían hecho del juicio en redes, por lo que colgaron los atuendos verdes para asistir a las audiencias como periodistas.

Varias simpatizantes dijeron a EFE a lo largo del proceso que creían que el acusado era inocente. Por esta razón, algunas de ellas salieron hoy de la corte con lágrimas.

Una campaña ha recaudado 1.560.740 dólares para el fondo de defensa legal de Mangione, con una donación media de 15 dólares, y el detenido ha recibido en la cárcel miles de cartas.

Su sentencia y el juicio estatal

La magistrada aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre.

Los fiscales federales recomendaron una pena de entre 192 y 365 meses (de 16 a 30,5 años) para Mangione; no obstante, Garnett recalcó que será ella la encargada de dictar la sentencia en diciembre.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales.

El inicio de la selección de jurado para su juicio estatal está programado para principios de septiembre.

A la salida de la audiencia, la abogada principal de Mangione, Karen Friedman, dijo que habían presentado una moción ante el tribunal estatal "exponiendo por qué deben desestimarse los cargos estatales, en virtud de las protecciones de Nueva York contra el doble enjuiciamiento".