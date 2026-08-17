Los neumáticos de un avión de American Airlines explotan al aterrizar en Chicago

Vista de un avión de la aerolínea American Airlines. ( SHUTTERSTOCK )

El vuelo 386 de American Airlines enfrentó este lunes un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O'Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron, pero nadie resultó herido, de acuerdo con la cadena ABC.

La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.

"El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago. Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.

El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA siglas en inglés) investigará el incidente.

Mismo número de vuelo

La rápida reacción de un controlador aéreo evitó una posible tragedia en Phoenix, Arizona, el pasado viernes, luego de que dos aviones de American Airlines operaran simultáneamente con el mismo número de vuelo, lo que pudo haber provocado confusión entre las tripulaciones.

De acuerdo con la agencia AP, el incidente ocurrió poco después de la medianoche de este viernes, cuando un avión identificado como American 2482 llegaba desde Chicago mientras otro, también con el número 2482, acababa de despegar de Phoenix.

Al detectar que ambas aeronaves compartían el mismo indicativo, el controlador comenzó a diferenciarlas como "American 2482 en la llegada" y "American 2482 en la salida", según el audio del incidente publicado por ATC.com.

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