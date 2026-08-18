Alaska vota primarias clave para Senado de EE. UU. con dos candidatos llamados Dan Sullivan

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

Los votantes de Alaska eligen este martes a los candidatos para las elecciones generales de noviembre en unas primarias que incluyen la contienda por el Senado de EE. UU., que será clave para determinar la mayoría, y que tiene dos candidatos con el mismo nombre, Dan Sullivan, y afiliados al mismo partido, el republicano.

El senador republicano Dan S. Sullivan, respaldado por el presidente Donald Trump, busca un tercer mandato en una contienda que los demócratas consideran una oportunidad para recuperar el escaño.

Sullivan compite contra 15 candidatos que aparecerán en la misma boleta electoral, y los cuatro más votados pasarán a la elección general, independientemente de su afiliación partidista.

Su principal rival es la excongresista demócrata Mary Peltola, que ocupó el escaño único del estado en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2025. La demócrata es la esperanza del partido azul para arrebatar el puesto a los republicanos con un mensaje moderado.

El segundo Dan Sullivan

La elección primaria para el Senado EE. UU. en Alaska también llamó la atención pública por el hecho de que en la lista hay un segundo Dan Sullivan, también afiliado con el partido republicano.

Dan J. Sullivan, un maestro jubilado de quinto grado que se define a sí mismo como un republicano pragmático entró en la carrera.

El senador Sullivan lo califica de candidato "falso", tras asegurar que es un infiltrado de la oposición para confundir a los votantes.

Incluso el presidente Trump opinó el viernes pasado que la campaña de Dan J.Sullivan es una trampa.

"Debido a las artimañas en la votación, los 'Dumócratas' de la izquierda radical y corrupta han presentado a otro hombre llamado 'Dan Sullivan', y lo hicieron para restar votos a nuestro gran senador del mismo nombre. Los demócratas intentan engañar a los habitantes de Alaska y tratar a los votantes de ese estado con desprecio", publicó Trump el viernes en Truth Social.

La campaña de Peltola ha negado cualquier vínculo con el profesor de primaria.