Alaska y Wyoming ponen a prueba la influencia de Trump en sus elecciones primarias

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

Los votantes de Alaska y Wyoming, dos bastiones republicanos, deciden este martes qué candidatos pasarán a las elecciones de noviembre en contiendas clave para el Senado de EE.UU., marcadas por la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

A pesar de ser un territorio republicano, Alaska este año nuevamente está en la mira de los demócratas que aspiran a ganar un puesto al Senado de EE. UU. y retomar el control de la Cámara Alta.

Unos 16 candidatos disputan el puesto del senador republicano Dan Sullivan, que cuenta con el respaldo del presidente Trump, y busca la reelección para su tercer mandato.

Pero su victoria podría verse truncada por la excongresista demócrata Mary Peltola, que ocupó el escaño único del estado en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2025 y que ahora busca llegar al Senado estadounidense.

Peltola ha ido ganando terreno en las encuestas y recolección de fondos con un mensaje moderado.

Sullivan es respaldado por Trump, que acusó a otro contendiente republicano Don J. Sullivan, de ser una "artimaña" demócrata para confundir a los votantes y restarle votos al senador.

Los electores de Alaska también decidirán el reemplazo del gobernador Mike Dunleavy, el republicano no puede optar a la reelección debido a los límites de mandato.

Elecciones en Wyoming

Los votantes de Wyoming, uno de los estados más conservadores en el país, tienen este martes una oportunidad especial, ya que es la primera vez en más de tres décadas que eligen los candidatos a Gobernador, el Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU.

En concreto, los votantes decidirán el reemplazo del gobernador de Wyoming, el republicano Mark Gordon, que no buscará su reelección y de la senadora Cynthia Lummis, que también anunció que no optaría por continuar, a pesar que solo llevaba un mandato.

La congresista Harriet Hageman, una seguidora de Trump, decidió no buscar su reelección para competir por el puesto que deja Lummis.

En ninguna de las batallas electorales de este martes los demócratas tienen oportunidad, las carreras se concentran entre el mismo partido republicano, especialmente entre quienes tienen el aval del mandatario estadounidense, como en el caso de los candidatos a la gobernación Eric Barlow, que partió como favorito contra Megan Degenfelder, aliada de Trump.

Elección especial en California

Los votantes de un distrito en el área de la Bahía de San Francisco eligen este martes al reemplazo del excongresista demócrata Eric Swalwell, que renunció en abril pasado, tras acusaciones de varias mujeres de haber sido agredidas sexualmente.

Swalwell también renunció a su candidatura a la Gobernación de California para reemplazar al demócrata Gavin Newsom, que no se puede reelegir, justo cuando lideraba las encuestas.

Las candidatas más opcionadas son las demócratas Aisha Wahab, senadora estatal, que se mide contra la también demócrata Melissa Hernandez, directora del sistema de transporte Bay Area Rapid Transit (BART) y exalcaldesa de Dublin.

La ganadora cumplirá el periodo de Swalwell que culmina en enero.