Socialista democrática enfrentará a exfiscal de Florida por el escaño de Marco Rubio

Fotografía del 15 de agosto de 2026 que muestra a la representante estatal por Jacksonville (Florida) Angie Nixon (d) durante un recorrido en la Pequeña Habana en Miami (Estados Unidos). ( EFE/ PABLO URBÓN )

La socialista democrática Angie Nixon, del Partido Demócrata, competirá contra la exfiscal general de Florida Ashley Moody, del Partido Republicano, por el escaño que dejó Marco Rubio para convertirse en secretario de Estado de Estados Unidos, tras vencer sus respectivas elecciones primarias este martes.

Medios estadounidenses como CNN, NBC y Decision Desk proyectaron la victoria de ambas candidatas, lo que implicó una sorpresa en el Partido Demócrata, donde Nixon, de los Socialistas Democráticos de América (DSA), venció al moderado Alex Vindman, teniente coronel retirado del Ejército.

Vindman, exdirector para asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, fue funcionario de la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) y un testigo clave en el primer juicio político (impeachment) contra el entonces mandatario.

Nixon buscará un escaño que los demócratas ganaron por última vez en 2012 en Florida, donde exiliados cubanos y venezolanos muestran recelo por el término "socialista democrático".

Enfrentamiento electoral

La progresista enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a Moody, designada por el gobernador Ron DeSantis como reemplazo en el Senado de Rubio en enero de 2025 y quien tiene el apoyo del presidente Donald Trump y del otro senador por Florida, el también republicano Rick Scott.

Quien gane cubrirá los dos años que restan del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no un periodo íntegro de seis.