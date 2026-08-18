Minesota demanda a Texas y pide entrega de agente de ICE acusado de disparar a migrante

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTTERSTOCK )

Minesota presentó este martes una demanda contra el estado de Texas para exigir la extradición interestatal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de disparar contra un migrante venezolano a principios de 2026.

El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, anunció el recurso durante una rueda de prensa, en la que criticó la falta de cooperación del Gobierno de Texas y expresó su temor de que el agente, Christian Castro, sea liberado y huya de EE. UU. para evadir la Justicia.

"Castro ha sido acusado de violar la ley en Minesota y debe enfrentar a la Justicia aquí", afirmó Ellison.

Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, en el sur de Texas, por agentes estatales y de la Oficina de Investigación Criminal de Minesota (BCA, por sus siglas en inglés), días después de que se presentaran cargos en su contra.

Las acusaciones

En concreto, la Justicia de Minesota acusa a Castro de haber disparado en una pierna a Julio César Sosa, un migrante venezolano, durante un polémico megaoperativo de ICE en ese estado norteño.

Las autoridades también lo acusaron de presentar un informe en el que señaló falsamente que Sosa y otro migrante lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

Según explicó Ellison, Minesota busca que se emita una orden para impedir que Castro sea puesto en libertad y obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar los documentos de extradición.

El fiscal aseguró que Abbott debía haber firmado esos documentos hace meses y acusó al Gobierno de Texas de retrasar de manera deliberada el proceso de extradición.

"Nunca habíamos escuchado que un proceso de este tipo tardara tanto. Es algo administrativo y no debería ser controvertido, pero está claro que esto no es accidental, sino una decisión", afirmó Ellison.

Hasta el momento, Abbott, el gobernador ultraconservador de Texas, no ha respondido públicamente a la demanda presentada por Minesota.

En los últimos cinco años, Texas ha atendido más de 30 solicitudes de extradición de Minesota, señaló en la rueda de prensa la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Las autoridades de Minesota destacaron que Castro se encuentra detenido en una ciudad cercana a la frontera con México, país con el que "tiene conexiones".

"Hay indicios de que Castro podría fugarse" de EE. UU. si es liberado, agregó Moriarty.

Ellison subrayó además que el recurso presentado este martes es "urgente", ya que en poco más de una semana vence el plazo de 90 días que la legislación de Texas establece como el máximo que una persona puede permanecer detenida mientras espera su extradición a otro estado.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes de ICE durante la denominada operación 'Metro Surge', en la que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineápolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.

Desde enero de 2025 se han registrado, además, al menos 30 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, según el medio especializado The Trace.

Ante el aumento de estos incidentes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación "independiente" sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios y criticó la "falta de transparencia" de las autoridades estadounidenses.