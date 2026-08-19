Demócratas socialistas avanzan en EE. UU. y candidatos de Trump muestran resultados mixtos

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

El ala más progresista de los demócratas avanza en Estados Unidos con una victoria sorpresiva en las elecciones primarias de Florida, mientras candidatos apoyados por el presidente Donald Trump mostraron resultados mixtos en dicho estado y en Wyoming, y una demócrata moderada se impuso en Alaska.

Tras las elecciones primarias, Florida amaneció este miércoles con la mayor sorpresa, la victoria de Angie Nixon, integrante de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en la contienda interna de los demócratas, tras vencer al moderado Alex Vindman, testigo clave del primer juicio político ('impeachment') contra Trump.

Nixon, congresista estatal de Jacksonville, se suma a una ola nacional de victorias de progresistas críticos de Israel y los multimillonarios, como los de Abdul El-Sayed en Míchigan y Peggy Flanagan en Minnesota, aspirantes al Senado nacional, además de candidatos al Congreso apoyados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Pero el triunfo de Nixon sorprendió en particular por ocurrir en Florida, estado que se ha cargado hacia los republicanos y donde votantes de origen cubano y venezolano son renuentes a la palabra "socialismo", y porque venció por trece puntos porcentuales a Vindman, quien tenía dieciséis veces más fondos que ella.

"No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista. Lo único que quiero es que la gente tenga oportunidades de estar sana, de prosperar, de estar segura, de trabajar duro y de tener algo que enseñar a cambio", expresó la candidata a EFE en el barrio de La Pequeña Habana en Miami el sábado pasado.

La legisladora se enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a la republicana Ashley Moody, exfiscal general de Florida, por el escaño que dejó Marco Rubio cuando se convirtió en secretario de Estado de Trump.

Pese a esta victoria, DSA afrontó una derrota en el distrito 25 de Florida, donde el congresista Jared Moskowitz, uno de los demócratas que más apoya a Israel, venció al desafiante Oliver Larkin, un progresista que denunció un "genocidio" en Gaza.

Resultados mixtos para Trump

En tanto, los candidatos de Trump, quien presume de tener "el endoso más poderoso en la historia de la política estadounidense", afrontaron resultados mixtos, con una victoria de su candidato a gobernador en Florida, el congresista Byron Donalds, y una derrota de su aspirante a gobernar Wyoming, Megan Degenfelder.

Donalds competirá en la elección general contra el demócrata David Jolly, exlegislador republicano, tras vencer a Jay Collins, actual vicegobernador de Florida que buscaba defender el legado del gobernador Ron DeSantis, quien compitió contra Trump en las primarias presidenciales de 2024.

Mientras, Degenfelder perdió contra el ranchero Eric Barlow en Wywoming, el estado en el que Trump obtuvo la mayor ventaja en la elección presidencial de 2024.

El apoyo de Trump tampoco fue suficiente para el congresista Cory Mills, quien perdió las elecciones primarias del distrito 7 en Florida, en medio de una investigación del Comité de Ética del Congreso por acusaciones de violencia sexual e irregularidades financieras.

La batalla clave de Alaska

Los demócratas de centro también triunfaron con Mary Peltola, excongresista moderada que ganó la elección primaria por el Senado en Alaska, uno de los estados clave para definir qué partido controlará la Cámara Alta tras las próximas elecciones del 3 de noviembre.

Peltola, quien define su campaña como "pesca, familia y libertad", se enfrentará al senador republicano Dan Sullivan.