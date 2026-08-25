ICE ha detenido más inmigrantes en Maine este año que en 2024 y 2025 juntos

ARCHIVO/Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE, en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. ( EFE )

Un informe publicado este martes por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más personas en este estado entre enero y julio de este año que en 2024 y 2025 juntos, y que los más afectados son hombres entre 25 y 44 años (68,4 %), la mayoría inmigrantes de África y Latinoamérica.

De acuerdo con el informe, basado en datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analizados por MIRC, en 2024 fueron detenidos 168 inmigrantes, mientras que en 2025 la cifra fue de 313 y, hasta el 31 de julio de este año, 482.

El DHS publicó recientemente nuevos datos que detallan las actividades del ICE entre el 3 de marzo y el 6 de agosto de 2026, que fueron obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación (DDP) y analizados por MIRC.

El 98 % de los detenidos en el periodo analizado no tenían ninguna convicción, el 93,2 % hombres y la mayoría fueron detenidos por ICE en la calle y otros en la oficina de la agencia mientras asistían a una cita de inmigración, como ha ocurrido en otros estados.

Los datos muestran también cómo ICE se ha ido desplazando cada año a través de Maine, ubicado al noreste del país: en 2024 hicieron 168 arrestos en 20 municipios del estado, en al año siguiente estuvieron en 31, donde detuvieron a 308 inmigrantes. En lo que va de año, han estado en 50 municipios que resultaron en 482 arrestos.

Una política basada en cuotas

Los detenidos entre 2024 y el 31 de julio de este año provenían de Angola (250), Ecuador (136), República Democrática del Congo (86), Guatemala (71), Honduras (43), Congo (33), la República Dominicana (32), Ruanda (28), México (28) y El Salvador (27).

"Esto lo que demuestra es que en uno de los estados más blancos de EE. UU. la gente que está siendo detenida es gente de color", comentó a EFE el portavoz de la Coalición, Rubén Torres.

"La política que hemos visto es la de usar cuotas en lugar de usar algún récord o investigación sobre problemas o causas de riesgo a la seguridad pública y eso lo demuestra que el 98 % de los arrestados no han sido convictas de un crimen", agregó.

Torres señaló además que el efecto de la política migratoria del presidente Donald Trump es la del "miedo en la comunidad a lo que puede pasar, y lo que puede pasar para algunos es la muerte".

El pasado 13 de julio, agentes de ICE asesinaron a tiros al migrante Johan Sebastian Durán en Briddeford, Maine, durante un operativo migratorio, en el que el colombiano no era el objetivo.

"Son gente que trabaja, no criminales"

Torres agregó que el impacto de la política de Trump puede significar meses de detención, miles de dólares que recaudar para fianzas y abogados y la inversión de tiempo. Cuando el detenido es un hombre, significa que la mujer tiene que hacerse cargo de la familia, señala.

"Hemos visto que los detenidos en Maine, que no tienen récord criminal, son gente que trabaja, son enfermeras, gente que mantiene los hospitales y escuelas limpias y eso afecta a mucho negocios que se tienen que preparar para ayudar a sus empleados", señaló.

Destacó que, de acuerdo a la política migratoria del Gobierno, los arrestados serían "criminales" pero al final, son trabajadores: "No vienen detrás de gente que son un riesgo para el público", afirmó.

"Detrás de cada dato hay una persona, una familia y una comunidad que viven con miedo e incertidumbre", indicó por su parte en un comunicado Mufalo Chitam, directora ejecutiva de la MIRC.

Destacó que las cifras dadas a conocer hoy muestran "la magnitud" de las operaciones de ICE, "pero no reflejan el dolor de las familias destrozadas ni la angustia que los miembros de la comunidad comparten con nosotros a diario".