EE. UU. retoma la construcción de muro fronterizo de 100 kilómetros entre Arizona y México

ARCHIVO - Varias personas se forman junto a un muro fronterizo mientras esperan solicitar asilo tras cruzar la frontera desde México, el martes 11 de julio de 2023, cerca de Yuma, Arizona. ( EFE )

Estados Unidos informó este martes de que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O´odham, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.

Proyecto Tucson 5

Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), afirmó que el proyecto conocido como ´Tucson 5´ se ha vuelto a poner en marcha.

"Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los carteles", ahondó en un comunicado Scott.

El anuncio se dio después que un juez federal en California denegó la solicitud de la Nación Tohono O´odham para bloquear temporalmente la construcción del muro fronterizo a lo largo de su reserva en el sur de Arizona.

En su fallo, el juez dictaminó que la tribu no ha demostrado que la construcción reduciría ilegalmente su reserva o constituiría una invasión federal como argumentan en la demanda presentada en junio pasado.

La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, apoyada por otros tres representantes a la Cámara de EE.UU., instó este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) a suspender de inmediato la construcción hasta que el gobierno federal haya realizado una consulta significativa con la Nación Tohono O´odham.

Reacciones oficiales

"Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales", escribieron los legisladores en su petición.

La carta también plantea inquietudes sobre el uso de fondos de los contribuyentes en barreras fronterizas secundarias e insta al DHS a adoptar enfoques más eficaces y rentables para la seguridad fronteriza, incluida la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada.