Fiscales demandan al Servicio Postal de los EE. UU. por nueva regla sobre el voto por correo

Somerset, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de septiembre de 2020: Hombre con una papeleta electoral para voto por correo junto a un buzón. ( SHUTTERSTOCK )

Una coalición de veintitrés fiscales estatales y el gobernador de Pensilvania presentaron este miércoles una demanda contra el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para impugnar una regla final que, según los demandantes, interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones y limitaría el voto por correo.

En concreto, los fiscales buscan bloquear una regulación emitida por USPS el viernes pasado que obliga a que los estados registren a todos los votantes elegibles para votar por correo, para que el correo nacional compile listas específicas de votantes para cada estado.

La norma también establece nuevos requisitos de diseño para los sobres de las boletas de voto por correo aprobadas por USPS.

Además, el correo nacional estadounidense estableció que no entregará boletas a los votantes que no figuren en las listas generadas, ni boletas en sobres que no cumplan con los nuevos estándares de la norma.

La reglamentación responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo pasado, que ya había sido bloqueada previamente por un tribunal federal, por lo que el Ejecutivo recurrió a la máxima corte.

El pasado lunes, la Corte Suprema se puso de lado de la Casa Blanca, al dictaminar que la impugnación de la orden ejecutiva por parte de la coalición de fiscales se presentó demasiado pronto, pero que los demandantes aún podían impugnar el reglamento del USPS que implementa dicho mandato.

"Abuso de poder ilegal"

En la demanda presentada hoy los fiscales argumentan que la norma final del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) representa "una catástrofe" para el derecho al voto

"Esta norma sobre el voto por correo es un abuso de poder ilegal que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Trump para controlar las elecciones. Pero como he dicho antes, esta lucha está lejos de terminar y confiamos en que los hechos y la ley están de nuestro lado", dijo el fiscal de California, Rob Bonta, quien lidera la demanda.

Los fiscales de Massachusetts, Nevada , Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin, y Washington D.C. hacen parte de la coalición.