Liberan a uno de los testigos de la muerte de Lorenzo Salgado a manos de un agente de ICE

El monumento conmemorativo en crecimiento en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE la semana pasada, se observa el lunes 13 de julio de 2026 en Houston. ( AP )

El inmigrante mexicano Daniel Tirado Pantoja, testigo de la muerte de Lorenzo Salgado Arael el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue liberado este miércoles de la custodia del gobierno federal.

La liberación responde a una orden de un juez federal que determinó que Tirado Pantoja "no tiene antecedentes penales, no representa un riesgo de fuga y tampoco supone un peligro para la comunidad", según información citada por el medio Texas Tribune.

Liberación de Tirado Pantoja

El juez federal Alfred H. Bennett advirtió que mantener detenido al mexicano sin justificación "viola su derecho al debido proceso".

Tirado Pantoja fue arrestado por ICE el pasado 7 de julio, tras el operativo en el que Salgado falleció baleado por un agente de ICE.

Salgado manejaba el vehículo en el que viajaban otros tres trabajadores de la construcción: su hermano Víctor Salgado, José Trinidad Rojas Pliego y Tirado Pantoja.

Rojas Pliego fue el primero de los tres testigos del tiroteo que recuperó su libertad. Víctor Salgado aún se encuentra detenido por ICE.

Versiones del tiroteo

Los defensores de los derechos de los inmigrantes habían advertido sobre el valioso testimonio de los tres hombres acerca del tiroteo ocurrido en un barrio eminentemente latino en Houston (Texas).

La versión oficial del Gobierno y el relato de los tres hombres que viajaban con Salgado no coinciden.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Salgado embistió un vehículo de ICE, desobedeció varias órdenes y "utilizó su vehículo como arma para intentar arrollar" a un agente, quien disparó en "defensa propia".

Los testigos han asegurado que los agentes sacaron a los hombres por la fuerza del vehículo y que Salgado, pese a estar gravemente herido, fue esposado y colocado en el suelo.

DHS sostiene que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. Las autoridades aún no han publicado imágenes del tiroteo.