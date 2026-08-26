EE. UU. aprueba declaración de desastre por sequía en Puerto Rico

Los habitantes de San Juan hacían fila en pozos comunitarios y puntos de distribución de agua esta semana, mientras el agravamiento de la sequía y un programa de racionamiento dejaron a miles de familias con dificultades para obtener suficiente agua para sus necesidades diarias. ( REUTERS )

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó una declaración de desastre por sequía para Puerto Rico, según anunció este miércoles la gobernadora de la isla, Jenniffer González.

La acción federal representa un paso importante para que los agricultores y productores agrícolas afectados por las condiciones severas y prolongadas de sequía puedan acceder a más programas de asistencia del USDA y de la Farm Service Agency (FSA).

"Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores. Por eso acudimos directamente al Departamento de Agricultura para solicitar una acción federal rápida que permitiera activar las herramientas disponibles para nuestros productores", expresó la gobernadora de este Estado Libre Asociado a EE. UU.

González había solicitado al USDA y a la FSA realizar una revisión de los datos del Monitor de Sequía de EE. UU. para identificar todos los municipios que cumplieran con los criterios federales de intensidad y duración de sequía y proceder con la designación acelerada correspondiente.

En su comunicación, la gobernadora solicitó además que los municipios que ya hubieran alcanzado los umbrales federales fueran designados sin esperar a que culminaran los cálculos de pérdidas agrícolas, debido a que los daños continuaban evolucionando.

Esa designación acelerada se produce cuando, durante la temporada de cultivo, una porción de una jurisdicción alcanza niveles de sequía severa durante ocho semanas consecutivas, o de sequía extrema o excepcional en cualquier momento.

Según el más reciente informe del Monitor, revelado la semana pasada, un 62 % del territorio de Puerto Rico sufre sequía severa y, de esas zonas, un 33 % alcanzan los niveles de sequía extrema.

Como resultado de la declaración federal, fueron designados veintiséis municipios de Puerto Rico, ubicados mayoritariamente en el sur y el oeste de la isla.

Impacto en municipios

La declaración federal permitirá que los productores agrícolas elegibles tengan acceso a programas de préstamos de emergencia, que pueden ayudar a cubrir gastos de reemplazo de propiedad esencial y costos de producción, entre otros.

"Esta declaración representa una herramienta adicional para nuestros agricultores en un momento en que enfrentan condiciones difíciles", afirmó la mandataria.

La aprobación de la declaración federal se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico ante la sequía. El pasado 31 de julio, González declaró un estado de emergencia a nivel de todo la isla y autorizó medidas extraordinarias para movilizar recursos.

Además, las autoridades impusieron este mes de agosto un racionamiento de agua de 48 horas para siete municipios, entre ellos San Juan, por los bajos niveles del embalse Carraízo.

La reserva hídrica en mención es la que se encuentra en situación más crítica pero también hay otras en fase de ajustes operacionales o de observación, debido a la escasez de precipitaciones.

Hace unas semana, el USDA también declaró zona de desastre natural, debido a la prolongada sequía, a las Islas Vírgenes de EE. UU., situadas cerca de Puerto Rico en el Caribe.