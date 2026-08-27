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prohibición venta dispositivos electrónicos
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California avanza hacia la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables

La medida, que aún espera la firma del gobernador, incluye sanciones severas para la comercialización ilegal de estos dispositivos, incluyendo multas y revocación de licencias

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    California avanza hacia la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables
    Imagen ilustrativa de un joven usando un vape. (SHUTTERSTOCK)

    Las autoridades de California aprobaron esta semana un proyecto de ley para prohibir la venta de dispositivos electrónicos de un solo uso, una medida respaldada por asociaciones medioambientalistas destinada a reducir el impacto residual, el riesgo de incendios y la protección de la salud pública.

    La medida, que aún se encuentra pendiente de la firma del gobernador Gavin Newsom para ser promulgada de manera oficial, castigará su comercialización ilegal con multas y la revocación de licencias de tabaco.

    • El proyecto, aprobado esta semana por la Asamblea Estatal de California, contempla la prohibición de forma progresiva de la importación y comercialización de estos dispositivos, convirtiendo su venta comercial en una actividad ilegal sujeta a sanciones y a la revocación de licencias de tabaco.

    "Esperamos que el Gobernador reconozca la amenaza que estos dispositivos representan para nuestras comunidades y que los costos de la limpieza que dejan sean asumidos por los contribuyentes", indicó en un comunicado la asambleísta Jacqui Irwin, promotora del proyecto de ley.

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    La medida cuenta con el respaldo de asociaciones civiles y ambientales como el Grupo de Investigación de Interés Público de California (Calpirg, por sus siglas en inglés) que indicó en un estudio que en Estados Unidos se tiran a la basura 500,000 cigarrillos electrónicos desechables cada día.

    Una reciente encuesta sobre el consumo de tabaco realizada por el departamento de Salud Pública de California reveló que los cigarrillos electrónicos eran el producto de tabaco más consumido entre los estudiantes de secundaria en 2023.

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