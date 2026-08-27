Guardia Costera incauta más de 7,000 libras de cocaína valoradas en US$54 millones cerca de PR

El guardacostas Richard Dixon interceptó una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a unas 50 millas al sur de Puerto Rico, el 22 de agosto de 2026. La interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 7250 libras de cocaína, con un valor mayorista estimado de 54,5 millones de dólares, y la detención de cinco personas en espera de una investigación más exhaustiva. ( GUARDIA COSTERA DE EE. UU. )

La Guardia Costera estadounidense informó este jueves de la detención frente a la costa sur de Puerto Rico de cinco personas que transportaban en una embarcación un alijo de cocaína valorado en 54.5 millones de dólares.

La embarcación fue interceptada a unas 50 millas (80 kilómetros) al sur de Puerto Rico con aproximadamente 7,250 libras (3,290 kilos) de cocaína a bordo, según el comunicado de los guardacostas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/ccb4-92874918.jpg El guardacostas Richard Dixon interceptó una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a unas 50 millas al sur de Puerto Rico, el 22 de agosto de 2026. La interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 7250 libras de cocaína, con un valor mayorista estimado de 54,5 millones de dólares, y la detención de cinco personas en espera de una investigación más exhaustiva. (GUARDIA COSTERA DE EE. UU.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/ccb2-7c52d49a.jpg El guardacostas Richard Dixon interceptó una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a unas 50 millas al sur de Puerto Rico, el 22 de agosto de 2026. La interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 7250 libras de cocaína, con un valor mayorista estimado de 54,5 millones de dólares, y la detención de cinco personas en espera de una investigación más exhaustiva. (GUARDIA COSTERA DE EE. UU.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/ccb3-0977adac.jpg El guardacostas Richard Dixon interceptó una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a unas 50 millas al sur de Puerto Rico, el 22 de agosto de 2026. La interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 7250 libras de cocaína, con un valor mayorista estimado de 54,5 millones de dólares, y la detención de cinco personas en espera de una investigación más exhaustiva. (GUARDIA COSTERA DE EE. UU.) ‹ >

Los cinco presuntos contrabandistas permanecen detenidos a la espera de una investigación más exhaustiva, mientras que la embarcación fue destruida por representar un peligro para la navegación.

Lucha contra el narcotráfico

"Seguiremos combatiendo las redes criminales que amenazan nuestra región", advirtió en la nota el almirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera.

En el operativo participaron también agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Puerto Rico es, debido a su ubicación estratégica, un punto de transbordo para el contrabando de drogas a Estados Unidos procedentes de América del Sur y otros países caribeños.