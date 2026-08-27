Juez declara ilegal recorte de salarios a agricultores temporales impulsado por Trump

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, redujo ilegalmente los salarios de los trabajadores agrícolas temporales, que ingresan al país bajo la visa H-2A, según dictaminó un juez federal, que ordenó al Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) establecer una nueva lista de salarios.

Decisión judicial

El juez Kirk E. Sherriff declaró "ilegal" una medida del DOL anunciada en octubre pasado que reducía la remuneración de los trabajadores agrícolas bajo el programa de trabajadores temporales, que redujo en algunos estados el salario hasta en 7 dólares por hora.

La medida fue retada en los tribunales por 18 trabajadores agrícolas y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, en inglés), que alegaban que el recorte en los salarios afectó "negativamente" los salarios y las condiciones de los trabajadores estadounidenses, violando la ley federal.

La Casa Blanca argumentó que tomó la medida en respuesta al impacto de la mano de obra que tuvieron los agricultores por las redadas migratorias.

La Administración Trump estimó que la medida transferiría anualmente 2,460 millones de dólares en salarios de los trabajadores a los empleadores.

La decisión ordena al DOL publicar con prontitud nuevos salarios e instruye a la agencia a informar a los empleadores que podrían ser responsables de pagar salarios retroactivos a los trabajadores afectados.

Crisanto Serrano, trabajador agrícola de Sunnyside (Washington) y demandante en el caso, dijo en un comunicado que los productores prefieren contratar a los trabajadores extranjeros, a quienes pueden mantener confinados en sus propiedades, a pesar de que en esa hay mucha gente local que busca trabajo.

Reacciones sindicales

"A los productores y a este presidente no les importamos; les complace contratar a un trabajador nuevo por un salario menor... espero que esta decisión judicial proteja nuestros salarios y empleos aquí en el Valle de Yakima durante mucho tiempo", agregó.

Por su parte, Teresa Romero, presidenta de UFW, dijo que si bien el fallo emitido en un tribunal de California "es un paso alentador, sabemos que continuarán los ataques contra los salarios de los trabajadores agrícolas", por lo que el sindicato se mantendrá en pie de lucha.