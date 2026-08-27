Los Tate seguirán detenidos en EE. UU. tras audiencia sin fallo sobre su libertad bajo fianza

Los hermanos Tate, además de convertirse en una máquina de producir millones de dólares, también son protagonistas de una extensa persecución judicial internacional que incluye detenciones, solicitudes de extradición y decenas de cargos. ( AP )

Los hermanos Andrew y Tristan Tate continuarán detenidos en Miami después de que la jueza federal Lauren Louis no resolviera este jueves su petición de libertad bajo fianza mientras avanza el proceso de extradición solicitado por el Reino Unido por cargos de trata de personas, entre otros.

Situación legal

La audiencia, que se prolongó durante unas ocho horas, concluyó sin que la magistrada Lauren Louis anunciara un fallo sobre la libertad de los dos influencers, que están recluidos en un centro de detención federal de Miami desde el pasado 18 de julio.

Tampoco hay por el momento una fecha fijada para una nueva audiencia sobre la extradición. El Reino Unido tiene hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud.

Los hermanos, que poseen doble nacionalidad británica y estadounidense, son reclamados por la Justicia británica para responder por casi sesenta cargos relacionados con violación, trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados con pornografía.

Andrew y Tristan Tate, conocidos por su presencia en la manosfera o machosfera (manosphere), han pedido quedar en libertad mientras avanza el proceso de extradición y sus abogados han cuestionado las condiciones de su detención.

Durante la audiencia, una treintena de manifestantes se concentró frente al tribunal en apoyo a los hermanos Tate, algunos de ellos con pancartas y mensajes en favor de su liberación.