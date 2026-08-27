Secretario Comercio de Trump pide renovar Centro Kennedy porque está en estado "peligroso"

El presidente Donald Trump ordenó el cambio de nombre del emblemático centro de las artes en diciembre del año 2025. ( EFE )

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó este jueves al Centro Kennedy de Washington como un edificio que se encuentra en un estado peligroso y solicitó una inversión de 257 millones de dólares para su renovación y que no acabe siendo demolido.

Las declaraciones las dio Lutnick antes de una audiencia para que el nombre Trump se añada a la designación de la institución cultural, que se erigió en honor al asesinado presidente John F. Kennedy (1961-1963).

Lutnick lamentó que el Centro Kennedy "ha sufrido décadas de abandono financiero, y la razón es que, si bien el Congreso es bueno para muchas cosas, no lo es para destinar una pequeña cantidad de dinero cada año a la renovación y restauración de un edificio".

"El edificio es peligroso. La gente dice: 'Oh, no exageres, es peligroso. Mira, se están cayendo trozos de hormigón del techo del garaje'", señaló.

"257 millones serían suficientes para renovar y restaurar el edificio por completo si el presidente Trump fuera el responsable de la obra. Si él aceptara encargarse, podríamos llevarlo a cabo", dijo frente al tribunal federal de distrito.

Controversia por el nombre

Además del contencioso por el nombre, que ahora se encuentra paralizado por un tribunal al considerar que solo el Congreso puede decidir estos asuntos, hay un proceso legal en marcha por las obras de remodelación del edificio.

La congresista demócrata Joyce Beatty inició en marzo un procedimiento para impedir el plan de Trump, de cerrar el centro durante dos años a partir del pasado mes de julio para una "reforma completa" y consiguió frenarlo por el momento.

La demócrata advirtió que el presidente podría estar planeando un derribo del edificio, y esto quedó confirmado a principios de esta semana, cuando la administración Trump afirmó en un documento judicial que, sin la construcción recomendada, el centro tendría que ser demolido.

Los abogados del Departamento de Justicia sostienen en el escrito presentado al juez que si se llegara al punto de tener que ser derribado; entonces podría considerarse, entre otras opciones, la construcción de un gran anfiteatro al aire libre junto al Potomac.