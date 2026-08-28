Justicia de EE. UU. suspende la restricción de Trump al voto por correo

Hombre con una papeleta electoral para voto por correo junto a un buzón. ( SHUTTERSTOCK )

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringía el voto por correo, tres días después de su autorización temporal por parte de la Corte Suprema.

Trump firmó en marzo una orden para limitar el voto por correo antes de las elecciones de medio término, pero ha enfrentado múltiples impugnaciones judiciales.

Los estados liderados por demócratas demandaron a la administración Trump con el argumento de que son los estados y no el gobierno federal los que ejercen un amplio control sobre la organización de las elecciones.

Argumentos legales

La orden ejecutiva de Trump exigiría la elaboración de listas de votantes habilitados y que el servicio postal entregara las papeletas únicamente a esos electores.

En su fallo, la jueza Indira Talwani escribió el jueves que era "prácticamente imposible" para los estados cumplir con la "regulación probablemente inconstitucional", faltando poco más de dos meses para las elecciones.

Contexto político

"La mayoría de los estados demandantes ya han encargado sus papeletas por correo, y algunos están obligados por la ley estatal a enviarlas a los votantes habilitados tan pronto como la próxima semana", escribió Talwani.

Trump ha sido durante mucho tiempo un crítico del voto por correo, pero lo ha utilizado con frecuencia él mismo, incluso este mes, en las primarias republicanas de Florida.

Durante años, el presidente ha afirmado sin pruebas que la votación por correo es susceptible de fraude, y la ha vinculado con su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por el demócrata Joe Biden.

La jueza indicó además que "el expediente sigue careciendo de cualquier prueba relativa al fraude en el voto ausente o por correo".

Las encuestas muestran que el Partido Republicano enfrenta una seria amenaza de perder su estrecho control del Congreso en las próximas elecciones.