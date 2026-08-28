Guardia Costera repatria a 16 inmigrantes dominicanos que intentaron arribar a Puerto Rico

La Guardia Costera estadounidense en San Juan informó este viernes de que repatrió el jueves a 16 inmigrantes dominicanos que intentaron arribar el lunes en una embarcación improvisada a través del Pasaje de Mona a Puerto Rico.

"Esta es una victoria para nuestras operaciones conjuntas", afirmó en un comunicado el capitán Michael D. Torgesen, comandante del buque de la Guardia Costera Richard Dixon.

De acuerdo a las autoridades, los operadores del centro de control del Sector de San Juan recibieron un aviso de la tripulación aérea de un HC-144 'Ocean Sentry' de la Guardia Costera sobre una embarcación improvisada de 22 pies, sobrecargada, frente a Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico.

Operativo conjunto

Una aeronave multifuncional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se unió a la operación y mantuvo la vigilancia aérea sobre la zona mientras la lancha patrullera 'Richard Dixon' interceptó la embarcación.

Tras detener la embarcación, la tripulación embarcó a 19 personas, 14 hombres, tres mujeres y dos menores, que afirmaron ser ciudadanos de República Dominicana.

El grupo de migrantes fue trasladado a la lancha patrullera 'Joseph Tezanos' para su repatriación.

Después, catorce de los migrantes fueron trasladados al buque 'Bellatrix' de la Armada de la República Dominicana, mientras que los dos menores fueron entregados en tierra a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Las agencias federales de Estados Unidos claman a los ciudadanos dominicanos que eviten embarcarse en este tipo de aventuras que suponen un grave riesgo para su seguridad.

"A cualquiera que esté pensando en realizar un viaje marítimo ilegal: ¡No se haga a la mar!", advirtió el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan de la Guardia Costera.

El Pasaje o Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana, es una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU.