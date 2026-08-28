Hallan el arma de un agente de ICE en un baño del aeropuerto de San Francisco, California

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTTERSTOCK )

Un auxiliar de vuelo encontró un arma de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dejada en un baño público del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) el mes pasado, según confirmó NBC.

El arma fue hallada en un cubículo de un baño para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto, durante la tarde del 21 de julio, confirmó Doug Yakel, portavoz del aeropuerto, a la Unidad de Investigación de NBC.

El personal de seguridad cerró el baño y se comunicaron con la Policía de San Francisco para investigar a quién le pertenecía el arma.

Otra polémica con el ICE

La Policía estaba presente cuando el oficial del ICE regresó más tarde para recuperar el arma extraviada.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue notificada del incidente.

Aún no está claro cuánto tiempo permaneció el arma en el baño antes de ser encontrada. Yakel dijo a la televisora que el aeropuerto no estaba al tanto del motivo de la presencia del agente en sus instalaciones.

Los agentes de ICE han estado en la mira pública tras estar involucrados en varios tiroteos mortales y acusaciones de uso de fuerza excesiva.