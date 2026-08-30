Evacúan a decenas de turistas del Gran Cañón tras fuertes inundaciones repentinas

El Gran Cañón tras las inundaciones repentinas del 29 de agosto de 2026. ( TOMADO DE LA CUENTA DEL GRAN CAÑÓN EN X )

Decenas de turistas han sido evacuados del Parque Nacional del Gran Cañón después de que inundaciones repentinas afectaran a varias zonas del cañón en el estado de Arizona, según informó este domingo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

Hasta primera hora del domingo, al menos 62 personas habían sido evacuadas.

Las autoridades tenían previsto la evacuación de más personas de varios campamentos ante los pronósticos de más tormentas y lluvias intensas para este domingo y mañana lunes.

Te puede interesar Los parques nacionales de EE. UU. cobrarán cien dólares más a los turistas extranjeros

Según la información más reciente, no se han registrado heridos, dijo el NPS en un comunicado. No obstante, en una publicación en X de este domingo, el NPS informaba sobre al menos 20 personas "que podrían estar desaparecidas o no localizadas tras la inundación repentina del 29 de agosto".

PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED



The NPS is asking for information about more than 20 individuals who may be missing or unaccounted for following the Aug. 29 flash flood in Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area.



If you know of hikers/backpackers who were in the Bright... pic.twitter.com/S6S6zHSZ7Q — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 30, 2026

Daños importantes

"Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo", señaló el NPS en un comunicado.

El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. No se dispuso de inmediato una fecha de reapertura, indicaron los funcionarios.

Las autoridades temen que la posibilidad de más tormentas eléctricas y fuertes lluvias para los siguientes días pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río.

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con 4,430,653 visitas recreativas en 2025.

Varias tormentas han afectado a EE. UU. el fin de semana. En San Antonio (Texas) más de 200,000 personas permanecen sin servicio eléctrico por las tormentas que afectaron la zona desde el viernes y se cree que dos personas fallecieron debido a las inundaciones en esa área.