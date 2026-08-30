Puerto Rico vuelve a sufrir avería eléctrica que deja a más de 197,000 clientes sin luz

Vehículo de LUMA Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. ( EFE )

La compañía eléctrica LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, reportó este domingo que nuevamente una avería dejó sin luz a más de 197,000 abonados tras la salida abrupta de las unidades 5 y 6 de la central eléctrica de Costa Sur.

"Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación", precisó LUMA en sus redes sociales sobre la planta de generación eléctrica ubicada en el municipio de Guayanilla, en el sur de Puerto Rico.

Según los datos ofrecidos en la página web de la compañía, a las 15:00 hora local 197,674 clientes estaban sin servicio de energía eléctrica.

"Se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Las compañías generatrices son responsables de la generación. Seguimos en comunicación constante con éstas para minimizar el impacto en los clientes", añadió la compañía eléctrica.

Disgusto general

Este nuevo apagón ha vuelto a generar malestar entre la población puertorriqueña que no ha tardado en mostrar su disgusto a través de mensajes en redes sociales contra la empresa encargada de la transmisión y distribución de la energía que cuenta con un total de 1.4 millones de abonados al servicio eléctrico.

Son frecuentes las protestas contra LUMA Energy en el archipiélago, aunque muchos también insisten en que el problema es la generación, en manos de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y una mala gestión pública durante décadas.

Asimismo, la red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones en el archipiélago.