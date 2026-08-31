Activistas de Connecticut convocan protesta por redadas de ICE con "día sin inmigrantes"

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTTERSTOCK )

Activistas del área de Danbury, una ciudad de más de 86,000 habitantes en el estado de Connecticut, convocaron a protestar el próximo miércoles con un "día sin inmigrantes" después de que unos 70 residentes fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) en apenas una semana.

El alcalde de Danbury, Roberto Alves, junto al senador Richard Blumenthal, ambos demócratas, dieron una rueda de prensa tras hablar con residentes y visitar negocios en la calle principal, en la que transmitieron el miedo de los vecinos inmigrantes a acudir a sus trabajos y enviar a sus hijos a la escuela, recoge el canal ABC.

La organización Danbury United For Inmigrants (DUFI) denunció que los arrestos se concentraron entre el lunes y el jueves de la semana pasada después de que "decenas de vehículos de ICE patrullaran" la ciudad y agentes enmascarados se llevaran a miembros de 65 familias, indica un comunicado que llama a la acción.

DUGI y otras redes activistas urgieron a la sociedad a participar en un "día sin un inmigrante" el 2 de septiembre, con una huelga por parte de los negocios "que cerrarán sus puertas para mostrar el poder de las comunidades inmigrantes" y sus aliados, y una manifestación prevista por la tarde frente a la biblioteca pública local.

"Les pedimos solidarizarse. El 2 de septiembre no vayan a trabajar. No vayan a la escuela, no vayan de compras", dice.

De acuerdo con DUFI, los vecinos fueron "secuestrados frente a una guardería, en el aparcamiento de un supermercado, conduciendo al trabajo, delante de sus casas y cuando dejaban a sus hijos en la parada del autobús escolar", precisamente cuando el martes era el primer día de escuela para muchos niños.

Según el canal NBC, el alcalde Alves afirmó que unos 700 estudiantes no están asistiendo a sus clases este año por el miedo de sus padres a los arrestos en las paradas del autobús, y mucha gente tampoco está yendo a las tiendas.

Reacciones oficiales

El senador Blumenthal también denunció que el Gobierno de Donald Trump no está cumpliendo su promesa de "detener a lo peor de lo peor", inmigrantes con historial criminal grave, y señaló que "100 o más, quizás muchos más, han sido detenidos y solo una fracción, quizás seis o siete, tenían un historial criminal", recoge ABC.

Otro senador demócrata, Chris Murphy, denunció recientemente en X los arrestos de inmigrantes en Danbury en las paradas del autobús escolar, y que muchos estaban en el país legalmente.

El 'zar' de la frontera del Gobierno Trump, Tom Homan, dijo ayer domingo en CNN que ICE está buscando a "extranjeros ilegales con órdenes de deportación finales" porque "son criminales", pero la agencia no "tiene intención de aterrorizar niños", y declinó hablar de Connecticut por ser una operación en curso.