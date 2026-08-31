Policía de Nueva York dispara a una mujer que apuñaló a dos personas en Times Square

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) informó este lunes que una mujer resultó herida de bala tras apuñalar a dos personas en Times Square, varios agentes se vieron involucrados en el suceso.

De acuerdo con las autoridades, la policía realizó varios disparos durante un presunto robo a punta de cuchillo ocurrido a las 4:27 de la tarde entre la Séptima Avenida Oeste y las calles 42 y 43.

Las autoridades también informaron que la mujer parecía tener problemas mentales y estaba amenazando a la gente con dos cuchillos.

Según el medio neoyorquino ABC 7, a las 4:26 pm, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) respondió una llamada en la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida por el reporte de una persona apuñalada.

This lady was running around stabbing people in time square. She straight up stabbed the person in front of me. Shit could’ve been me pic.twitter.com/lYfye4J1t1 — ꩜ (@austen_tv) August 31, 2026

El NYPD confirmó que la mujer hirió con el cuchillo a un hombre y una mujer, antes de que las autoridades llegaran al lugar.

Explicaron que la mujer huyó hacia el norte, en dirección a la subestación de la policía donde pudieron interceptarla. Además, la mujer se negó a soltar los cuchillos cuando los agentes se acercaron a ella.

Acciones policiales

La mujer que no ha sido identifica recibió un disparo y las dos víctimas fueron trasladadas al hospital con heridas que ponen en peligro sus vidas.

La policía ha cortado el tráfico desde la calle 42 Oeste hasta la calle 47 Oeste mientras continúa la investigación.