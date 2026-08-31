Rescatan a unas 80 personas tras inundación en el Gran Cañón que dejó dos muertos y un desaparecido

El Gran Cañón tras las inundaciones repentinas del 29 de agosto de 2026. ( TOMADA DE LA CUENTA DEL GRAN CAÑÓN DE X )

Unas 80 personas fueron rescatadas durante el fin de semana tras una inundación repentina que azotó el Gran Cañón, en Arizona, dejando al menos dos muertos y una persona desaparecida, informaron las autoridades.

La crecida registrada el sábado también provocó graves daños en la única tubería que abastece de agua al interior del cañón, por lo que las autoridades prohibieron temporalmente que los visitantes se hospeden en hoteles y albergues dentro del Parque Nacional del Gran Cañón y establecieron restricciones de emergencia para los residentes permanentes.

Las fuertes lluvias afectaron especialmente la zona de Bright Angel Creek, uno de los puntos turísticos del parque, que recibe alrededor de 4.4 millones de visitantes al año, de acuerdo con The Associated Press (AP).

El superintendente adjunto del Gran Cañón, Brian Drapeaux, advirtió que las autoridades esperan daños considerables en la infraestructura de agua.

Drapeaux dijo que las autoridades prevén que "kilómetros del oleoducto quedarán destruidos", aunque indicó que el alcance total de los daños no podrá determinarse hasta el martes como muy pronto.

Rescatistas evacuaron a decenas de personas

El comandante del operativo de emergencia, Dave Black, explicó que los equipos de rescate utilizaron dispositivos de visión nocturna y otros equipos especializados para localizar a personas atrapadas o que necesitaban ayuda durante la inundación.

Según AP, 45 personas fueron rescatadas antes del atardecer del sábado, mientras que otras 37 fueron evacuadas el domingo.

Los guardaparques utilizaron el sistema de permisos del parque y revisaron las matrículas de los vehículos para intentar determinar cuántas personas podrían continuar desaparecidas.

"Hasta el momento, según las pistas que hemos recibido, no tienen motivos para creer que haya alguien más aparte de la persona desaparecida", dijo Black durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

La inundación ocurrió en una zona profunda del Gran Cañón, cerca del río Colorado y de varios albergues y áreas de campamento utilizadas por excursionistas que recorren el cañón.

Decenas de visitantes fueron evacuados en helicópteros. Algunos describieron fuertes lluvias y las advertencias de los guardaparques sobre posibles desprendimientos de rocas, mientras observaban grandes cantidades de troncos y escombros arrastrados por el agua.

El excursionista Daniel Evans relató a AP que el sábado había llovido varias veces antes de que se produjera el aguacero más intenso, que se prolongó durante unos 30 minutos.

Evans tenía previsto descansar durante las horas más calurosas del día y pasar la noche cerca del campamento Bright Angel, una de las zonas más afectadas por la inundación.

Inicialmente, los guardaparques le indicaron que las condiciones parecían seguras, pero cuando comenzó a llover con mayor intensidad le recomendaron abandonar el lugar.

"Durante todo el tiempo que estuvo lloviendo, mientras hacía todo esto y empacaba, no dejaba de mirar río arriba, rezando para que una pared de agua no viniera hacia nosotros", dijo Evans.

Identifican a uno de los excursionistas fallecidos

Uno de los fallecidos fue identificado como John Giusti, de 53 años, un quiropráctico de Texas que había viajado al Gran Cañón junto a dos amigos, Brent Rosenkranz, de 42 años, y Timothy Smith, de 53.

Las familias de los tres hombres informaron que emprendieron el viaje el jueves con la intención de pasar dos noches en el fondo del cañón, donde planeaban pescar y hacer senderismo.

Los tres tenían vínculos con Granbury, Texas, y sus familiares dijeron en un comunicado conjunto que habían planeado "varios días de senderismo, acampada, pesca y exploración juntos".

Las familias tuvieron comunicación con ellos el jueves y localizaron su campamento el viernes. Desde entonces, no habían tenido noticias de los excursionistas, según informó AP.

Las autoridades del parque informaron que el domingo por la noche recuperaron el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, y que trabajaban para recuperar un segundo cuerpo. No ofrecieron más detalles sobre las víctimas.

Mientras continuaban las labores de búsqueda y recuperación, volvió a llover el lunes en la zona. El Departamento Estatal de Asuntos Militares y de Emergencia coordinaba las operaciones con el Servicio de Parques Nacionales y funcionarios de emergencia del condado.

El riesgo de inundaciones aumenta durante el monzón

Las autoridades han advertido que el verano es una época especialmente peligrosa para visitar el Gran Cañón debido a las inundaciones repentinas asociadas con la temporada de monzones.

Las condiciones pueden cambiar rápidamente: un día despejado puede convertirse en poco tiempo en una tormenta eléctrica con fuertes lluvias. Los meteorólogos advirtieron que podían registrarse nuevas inundaciones el lunes o en cualquier momento en que se desarrollaran tormentas.

La zona afectada también recibió lluvias cerca del área quemada por el incendio Dragon Bravo, un fuego forestal provocado por un rayo en julio de 2025 que se propagó rápidamente y obligó a evacuar comunidades, además de destruir el histórico Grand Canyon Lodge, varias cabañas y otras estructuras.

La ausencia de vegetación en las zonas afectadas por incendios facilita que el agua de lluvia se desplace rápidamente por el terreno.

A esto se suma la geografía del Gran Cañón. Sus paredes rocosas y escarpadas canalizan el agua con rapidez, por lo que una lluvia intensa que en otras circunstancias podría parecer un aguacero de verano puede transformarse dentro del cañón en una peligrosa corriente de agua