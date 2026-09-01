Acusan a una joven de 17 años de ser cómplice del ataque a una mezquita en California

Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU. ( EFE )

Una joven de 17 años ha sido acusada por supuestamente ayudar a los dos atacantes del tiroteo contra la mayor mezquita de San Diego (California), al hacer una transmisión en vivo del suceso, que se saldó con la muerte de cinco personas, incluidos los tiradores.

Sarah Santiago, residente de Carolina del Norte, fue acusada de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado en calidad de cómplice por el hecho ocurrido el pasado 18 de mayo en el Centro Islámico de San Diego, según informó la Fiscalía de San Diego.

Las autoridades han identificado a los atacantes fallecidos como Caín Lee Clark y Caleb Liam Vázquez, de 17 y 18 años, respectivamente.

La joven está siendo procesada como adulta. Fue arrestada en Carolina del Norte la semana pasada y permanece sin derecho a fianza.

Un doble objetivo

Jim O'Neill, fiscal del condado de Forsyth, (Carolina del Norte) dijo que el propósito y el plan de Vázquez y Clark para el día del ataque tenían un doble objetivo: en primer lugar, matar a tantas personas como fuera posible y, en segundo lugar, querían que su matanza y destrucción quedaran registradas, se transmitieran en vivo y se difundieran.

Según la acusación, Santiago se comunicaba presuntamente con los sospechosos a través de Signal antes del ataque y fue una de las tres personas que vieron la transmisión en vivo. Ella nunca reportó el crimen.

"No fue un plan de un solo día; se fue gestando con el tiempo", declaró O'Neill, según información citada por ABC.

El fiscal explicó que, según la ley de Carolina del Norte, Santiago puede ser acusada de asesinato por haber ayudado y colaborado con los sospechosos y podría acarrear una sentencia similar a si ella hubiera cometido el hecho.

Los investigadores creen que Clark y Vásquez se conocieron por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México.

También se habrían radicalizado a través de información hallada en internet. Ambos transmitieron su ataque en vivo, emulando el ataque de Brenton Tarrant, que mató a 51 personas e hirió a otras 89 en una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

El FBI investiga un supuesto manifiesto de 75 páginas titulado 'La Nueva Cruzada: Hijos de Tarrant', dejado por los jóvenes y supuestamente publicado por Santiago.