La vicepresidenta de Bank of America es la víctima del apuñalamiento en Times Square

Erin Piacenti, de 32 años y residente de Chester, Nueva Jersey, murió tras ser apuñalada en un ataque "aleatorio" la tarde del lunes en Times Square. ( TOMADA DE SU PERFIL EN LINKEDIN )

La mujer asesinada la tarde del lunes en Times Square, Nueva York, era ejecutiva de Bank of America y recientemente había celebrado su segundo aniversario de bodas, según informó The New York Post.

Erin Piacenti, de 32 años y residente de Chester, Nueva Jersey, murió tras ser apuñalada en un ataque "aleatorio" en el que otra persona resultó herida y la sospechosa fue abatida a tiros por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD).

Según el medio neoyorquino, Piacenti trabajaba en Bank of America en Nueva York como vicepresidenta de selección de negocios y resolución de conflictos, cargo que ocupaba desde febrero de 2025.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, la joven se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2016 y posteriormente de la Facultad de Derecho de Fordham, en 2021.

La joven también había celebrado recientemente su segundo aniversario de bodas. Según publicaciones en redes sociales, Piacenti y su esposo conmemoraron la fecha el pasado 10 de agosto.

El ataque en Times Square

Piacenti fue apuñalada en el abdomen alrededor de las 4:30 de la tarde, cerca de la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida, en una zona de gran afluencia de personas.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó tras el incidente que se trató de un "ataque no provocado".

Según las autoridades, la sospechosa, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, habría sacado dos cuchillos de cocina de una bolsa de supermercado y atacado inicialmente a un hombre de 68 años en las inmediaciones de la calle 41 Oeste, después de que este saliera de una estación del metro.

El hombre fue apuñalado en el abdomen y resultó herido, se encuentra en el hospital en condición estable.

Posteriormente, Cisneros continuó caminando hacia la calle 42, donde atacó a Piacenti, que falleció en el hospital.

Cisneros corrió entonces calle arriba, hacia la estación de policía de la concurrida plaza, y fue rodeada por varios agentes, que durante los 4 siguientes minutos intentaron que soltara las armas sin éxito mientras les profería amenazas.

"No voy a soltar nada, preferíría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", dijo la agresora a los policías, quienes usaron unas pistolas de descarga eléctrica (taser) que "resultaron no ser efectivas" y después le dispararon con sus armas reglamentarias cuando esta avanzó hacia ellos blandiendo los cuchillos, relató la jefa policial.

La agresora también fue trasladada al hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

La atacante

Cisneros fue identificada por la policía como una mujer del distrito de Queens con un "historial de incidentes de salud mental".

La Policía tenía registros de "incidentes" de salud mental en 2018 y 2019, pero no constaba ningún arresto, dijo Tisch.

Según se observa en vídeos del tiroteo publicados en X por testigos, Cisneros iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado.