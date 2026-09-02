Maduro tiene hasta este miércoles para pedir inmunidad ante la Justicia de EE. UU.

Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño "regalo de amor y esperanza. ( EFE )

La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene hasta este miércoles para presentar ante un tribunal federal de Nueva York una moción de inmunidad con el objetivo de frenar el proceso penal que afronta en EE. UU.

El juez Alvin Hellerstein fijó para hoy el plazo para que la defensa presente sus argumentos, mientras que el Gobierno estadounidense tendrá hasta el 2 de octubre para responder.

La vista para abordar estas cuestiones está prevista para el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está programado para junio de 2027.

Cuestionamiento de la jurisdicción

La defensa de Maduro cuestionó tanto la jurisdicción de los tribunales estadounidenses como la legalidad de la operación militar del pasado 3 de enero, que terminó con su captura en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

Su abogado, Barry Pollack, sostuvo en la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal, el pasado 5 de enero, que este gozaba de inmunidad como jefe de un Estado soberano y cuestionó la legalidad de su captura y traslado.

El caso tiene como antecedente más cercano el de Manuel Noriega, exmandatario panameño capturado por tropas estadounidenses en 1989 y posteriormente juzgado en EE. UU. por narcotráfico. En 1990, un tribunal federal estadounidense rechazó su argumento de inmunidad como jefe de Estado.

Contexto de la captura

En el caso de Maduro, este seguía ejerciendo formalmente como presidente de Venezuela cuando fue capturado, pero Washington había dejado de reconocerlo como mandatario legítimo en 2019.

Maduro difundió el pasado domingo fotografías suyas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York, donde vestido con pantalón y sudadera grises y haciendo el signo de la victoria.

Según su hijo, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, las fotos fueron tomadas el pasado 25 de junio, un día después del devastador doble terremoto en su país, que dejó al menos 6,509 muertos.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa, Cilia Flores, afronta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas