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Denegación de asilo
Denegación de asilo

Récord de denegaciones de asilo en EE. UU.: solo el 5.5 % de casos fueron aprobados en junio

Las solicitudes de asilo aprobadas han disminuido drásticamente, pasando del 48 % en marzo a un 5.5 % en junio

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    Récord de denegaciones de asilo en EE. UU.: solo el 5.5 % de casos fueron aprobados en junio
    Bandera de los Estados Unidos. (SHUTTERSTOCK)

    Los jueces de inmigración denegaron una cifra récord en junio con 94 % de solicitudes no aprobadas, con tan solo el 5,5 % de casos ganados, según un informe de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

    • En junio, solo se concedió asilo a 771 personas, un dato inferior a una cuarta parte del número de personas que obtuvieron asilo en junio.

    Para marzo, las solicitudes de asilo aprobadas (48 %) superaban los casos denegados.

    Cifras de denegaciones

    El informe de TRAC encontró que la cifra de denegaciones de caso de asilo comenzaron a aumentar en el Gobierno del expresidente Joe Biden, pero en la actual Administración subieron del 60 % hasta llegar al 94 %, de acuerdo a los últimos datos.

    El análisis reveló que actualmente también se están resolviendo más casos. Gracias a la reciente contratación de varios cientos de nuevos jueces de inmigración, la resolución de casos de asilo ha alcanzado niveles récord.

    En abril y mayo, el número de casos de asilo concluidos superó los 13,000, y rebasó los 14,000 tanto en marzo como en junio.

    Sin embargo, el ritmo de resolución de casos no ha aumentado de manera constante. Tras el despido de numerosos jueces por parte de la Administración de Donald Trump, el número de decisiones había disminuido. En noviembre y diciembre, las decisiones sobre asilo cayeron a 8,800.

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