ICE detiene a casi 2,200 inmigrantes, dominicanos entre ellos, durante un operativo en Nueva York

Fotos de algunos de los inmigrantes detenidos en el operativo de ICE en Nueva York. ( X/DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL )

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 2,197 inmigrantes entre el 27 de julio y el 29 de agosto durante un operativo de un mes denominado Operation Rotten Apple, informó el martes el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los detenidos figuran inmigrantes con condenas por delitos graves, incluidos asesinato, violación, secuestro, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas.

Mullin aseguró que el operativo se realizó sin la colaboración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora Kathy Hochul, ambos demócratas que han respaldado políticas de protección para inmigrantes frente a determinadas acciones de las autoridades federales.

"Operation Rotten Apple hizo lo que los políticos santuario de la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer más seguro al Empire State", afirmó Mullin en un comunicado.

El funcionario agregó que la administración del presidente Donald Trump continuará con sus operativos migratorios pese a las políticas de las llamadas jurisdicciones santuario.

Detenciones de inmigrantes con antecedentes

Entre los detenidos hay personas con condenas por delitos graves.

Según DHS, entre las personas arrestadas se encuentra Bogdan Detrovich Gren, ciudadano ucraniano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que tiene condenas por secuestro, un caso de abducción con resultado de muerte, posesión criminal de un arma y asesinato.

También fue detenido Andreas Bernal Chiquito, de nacionalidad colombiana, quien, según las autoridades, había sido arrestado anteriormente por delitos relacionados con conducta sexual contra un menor y por causar lesiones a un menor de 17 años.

Otro de los detenidos es Palvinder Singh, ciudadano de India que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y había sido condenado por violación en Alemania.

Las autoridades también identificaron a Carlos Mendez-Acosta, un inmigrante venezolano condenado por violación, como uno de los arrestados durante el operativo.

Controversia por políticas migratorias

Los arrestos se producen en medio de un enfrentamiento entre la administración Trump y las autoridades demócratas de Nueva York por las políticas migratorias del estado y la ciudad.

Poco después de asumir el cargo en enero, Mamdani firmó una orden ejecutiva para reforzar las protecciones de la ciudad como jurisdicción santuario frente a lo que calificó como medidas abusivas de aplicación de las leyes migratorias por parte de la administración Trump.

Desde entonces, la ciudad ha aprobado otras medidas destinadas a limitar la cooperación de las autoridades locales con ICE, incluida una legislación que restringe el uso de instalaciones penitenciarias municipales por parte de los agentes federales.

En Albany, Hochul también respaldó legislación que limita la colaboración de la Policía estatal con las autoridades federales de inmigración y restringe el acceso de agentes de ICE a determinados espacios públicos, incluidos hospitales y parques.

DHS sostiene que estas políticas han contribuido a que más de 13,000 inmigrantes con antecedentes criminales hayan regresado a las calles de Nueva York.

El llamado "zar fronterizo" de la administración Trump, Tom Homan, criticó las políticas de los funcionarios demócratas y afirmó que, aunque aseguran estar preocupados por la seguridad pública, impiden que los agentes federales de inmigración ingresen a cárceles locales para detener a personas con antecedentes penales.

"Eso no tiene sentido", afirmó Homan.