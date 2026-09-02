Estados Unidos pone a la venta monedas conmemorativas con el rostro de Trump

Combo de fotografías cedidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos que muestra una moneda de un dólar, con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia del país. ( EFE )

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a la venta monedas conmemorativas de un dólar por el 250 aniversario de la independencia del país, con el rostro del actual presidente, Donald Trump.

La institución informó en redes sociales que la pieza ya está disponible para coleccionistas, aunque también indicó que se encuentra en circulación y recomendó a los ciudadanos revisar el cambio recibido para comprobar si tienen alguna.

El diseño muestra un retrato serio de Trump, la palabra "Libertad", las fechas 1776-2026 y el lema nacional de Estados Unidos, "En Dios confiamos".

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La Casa de la Moneda comercializa paquetes de 25 monedas por 61 dólares y de 100 unidades por 154.50 dólares.

Actitud megalómana

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, una decisión criticada por la oposición demócrata, que considera que refleja una actitud megalómana del republicano.

El Departamento de Estado expide desde el pasado 8 de agosto pasaportes conmemorativos que también contienen la imagen de Trump.