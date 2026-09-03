La Casa Blanca lleva el muro fronterizo y las deportaciones a videojuegos de apoyo a Trump

La Casa Blanca lanzó Trump Arcade donde los usuarios pueden construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera ( TOMADA DEL X DE LA CASA BLANCA )

La Casa Blanca lanzó este jueves 'Arcade', una página web que reúne cinco videojuegos de estética retro que recrean algunas de las políticas del presidente Donald Trump y en los que el usuario puede construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera.

Juegos disponibles

La web, Arcade.gov, incluye 'Build the Wall' ('Construye el muro'), una versión inspirada en 'Tetris' en la que el jugador debe levantar un muro para "proteger la frontera de la horda que se aproxima", según la descripción oficial.

'Rio Run', basado en la mecánica del tradicional 'Snake' ('Serpiente'), propone patrullar la frontera a lo largo del río Grande y detener a personas que intentan cruzar. Estas aparecen contabilizadas como deportadas al completar la partida.

La política alimentaria también tiene su propio juego. En 'Supply Line' ('Línea de suministro'), inspirado en 'Tapper', el usuario debe retirar de una cadena de suministro los alimentos que no cumplen los criterios de la iniciativa 'Make America Healthy Again' ('Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable') impulsada por la Administración Trump.

Los otros dos juegos abordan otras iniciativas del actual Gobierno. 'Flappy Bill' adapta la mecánica de 'Flappy Bird' y pone a un águila calva a sobrevolar el National Mall, mientras que 'Trump Savings Tycoon' invita a recoger dinero para llenar las 'Trump Accounts', el programa de ahorro que contempla una aportación de mil dólares para los niños nacidos durante el segundo mandato de Trump.

Easily distracted? We might have the solution.https://t.co/qIR69AxSnm ️ pic.twitter.com/xfmEeTDl0J — The White House (@WhiteHouse) September 4, 2026

Presentación oficial

La Casa Blanca presentó la iniciativa en sus redes sociales con animaciones que parodian las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo y con el lema 'Can't stop winning' ('No podemos dejar de ganar'), seguido de referencias a construir el muro o deportar migrantes.

En una de las animaciones promocionales, el logotipo de la extinta consola japonesa Sega se transforma en 'MAGA', las siglas del lema de Trump 'Make America Great Again' ('Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande').

La Casa Blanca explicó al portal The Washington Examiner que la iniciativa busca "trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo" y que pretende "contar la historia de sus logros" de forma que conecte con los estadounidenses.

La página anuncia además un sexto juego "próximamente".