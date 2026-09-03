El Gobierno Trump busca retirar ayudas fiscales a escuelas privadas que favorecen minorías

La sede del Departamento del Tesoro de EE. UU. en una fotografía del 13 de marzo de 2025. ( AGENCIAS )

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) propusieron este jueves poner fin a la exención de impuestos federales otorgados a escuelas y universidades privadas que supuestamente incurran en discriminación racial y favorezcan a ciertas minorías.

Acciones del Tesoro

La propuesta hace parte de la campaña de la Casa Blanca para eliminar programas de diversidad que, por ejemplo, obligaron a la Universidad de Harvard a cerrar sus oficinas para estudiantes de minorías, LGTBIQ y mujeres.

En concreto, la nueva regla establece que una escuela privada no calificaría para la exención de impuestos federales otorgada a las organizaciones sin fines de lucro si adopta, mantiene o aplica una política o práctica que discrimine por motivos de raza, color u origen nacional o étnico.

"Bajo el mandato del presidente Trump, esta Administración defiende a los estudiantes estadounidenses al garantizar que la discriminación racial no tenga cabida en la educación de Estados Unidos", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

La norma se aplicaría a los procesos de admisión, las políticas educativas, las becas y préstamos, las actividades deportivas y cualquier otro programa administrado o respaldado por la escuela, explicó el Tesoro en un comunicado.

La propuesta también eliminaría disposiciones del IRS que permitían a las escuelas favorecer ciertas preferencias, lo que afectará a programas dirigidos a estudiantes hispanos, afroamericanos y otras minorías.

La regla se aplicaría a primarias y secundarias, universidades, y escuelas de formación profesional que gocen de exención fiscal.

Impacto en escuelas

El Tesoro y el IRS estiman que la propuesta podría afectar a hasta 18,000 instituciones educativas privadas.

El reglamento definitivo se aplicaría a los años fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027, otorgando así a las instituciones afectadas tiempo suficiente para revisar y actualizar sus políticas y ajustarlas a la normativa vigente en materia de admisión, becas y otros aspectos, resaltaron las autoridades.

La propuesta hace parte de una nueva escalada de la Administración Trump para presionar a escuelas y universidades a eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).