Florida aprueba un veto a estudiantes indocumentados en sus universidades públicas

Oficina de Admisiones de Graduados de la FIU. ( SHUTTERSTOCK )

El órgano que gobierna las universidades públicas de Florida aprobó este jueves, por unanimidad y sin debate, una norma que impedirá a estudiantes indocumentados matricularse en estas instituciones a partir de 2027.

La Junta de Gobernadores incorporó al reglamento de admisiones un apartado según el cual las universidades que no admitieron a todos los solicitantes académicamente calificados en los dos años anteriores no podrán aceptar a personas que estén "de forma ilegal en Estados Unidos".

Aproximadamente 60,065 estudiantes indocumentados asisten actualmente a instituciones de educación superior en Florida, según el Higher Ed Immigration Portal.

Impacto en estudiantes

El sistema público de educación superior de Florida está integrado por 12 universidades y la medida apunta a aquellas que rechazan a solicitantes cualificados por falta de plazas, entre ellas la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central, las dos con mayor demanda.

El veto no incluye a quienes ya estudian en estas universidades, quienes podrán terminar sus estudios, y no incluye las universidades privadas.

La junta había aprobado la propuesta el 25 de junio, con el respaldo público del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y la sometió a un periodo de alegaciones.

Contexto y antecedentes

La votación definitiva se celebró en la Universidad Florida Gulf Coast, donde ocho personas intervinieron en el turno de comentarios públicos, todas para pedir que se rechazara.

La restricción se suma a otra de la Junta de Educación del estado, que en junio pasado adoptó una medida equivalente para los 28 colegios universitarios públicos y los programas de educación de adultos.

Florida ya había suprimido en 2025 una matrícula reducida para los estudiantes indocumentados.

Con esta decisión, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, los estados que impiden matricularse a los alumnos sin estatus legal en parte o en toda su enseñanza superior pública, y es el más poblado de los cuatro.