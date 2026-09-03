Más de 200,000 dominicanos vivían en EE. UU. sin estatus migratorio legal en 2023

Dominicanos descienden por una aeronave cargada de dominicanos deportados procedentes de Estados Unidos el martes 22 de julio de 2025. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Más de 200,000 inmigrantes dominicanos se encontraban en Estados Unidos en situación migratoria no autorizada a mediados de 2023, de acuerdo a estimaciones del Migration Policy Institute (MPI) en un informe publicado en noviembre 2025.

El instituto estimó que unos 575,000 inmigrantes en situación migratoria no autorizada provenientes de países del Caribe residían en Estados Unidos a mediados de 2023. Los dominicanos representaban el 37 % de ese grupo, la proporción más alta entre las nacionalidades caribeñas. Esto equivale a aproximadamente 213,000 personas.

Después de los dominicanos, los haitianos representaban el 31 % de los inmigrantes caribeños en situación no autorizada, seguidos por los cubanos, con el 15 %, y los jamaicanos, con el 10 %.

Comunidad dominicana en EE. UU.

El dato sobre la población en situación migratoria no autorizada forma parte de un panorama más amplio de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Según el MPI, en 2024 había aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes nacidos en República Dominicana residiendo en Estados Unidos, lo que convertía a los dominicanos en el segundo grupo inmigrante más numeroso del Caribe, solo por detrás de los cubanos.

Los dominicanos representaban el 24.7 % de los 5.3 millones de inmigrantes caribeños registrados en Estados Unidos ese año. Además, la población inmigrante dominicana creció 48 % entre 2010 y 2024.

La concentración de esta comunidad continúa siendo particularmente alta en la costa este. Nueva York y Florida reunían el 63 % de todos los inmigrantes caribeños durante el periodo 2019-2023, mientras que Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania concentraban otro 16 %.

Desafíos del dominio del inglés

El informe también presenta datos sobre el dominio del inglés entre los inmigrantes caribeños.

En 2024, el 63 % de los inmigrantes dominicanos de cinco años o más declaró hablar inglés menos que "muy bien", una proporción superior al 46 % registrado entre los inmigrantes caribeños en general.

Los dominicanos, junto con los cubanos —67 %—, se encontraban entre los grupos caribeños con mayor proporción de personas que reportaron un dominio limitado del inglés.

El dato representa un aspecto relevante de la integración de la comunidad dominicana, especialmente en áreas como educación, empleo y acceso a servicios, aunque el dominio del idioma varía considerablemente entre las distintas comunidades de inmigrantes del Caribe.

Educación y naturalización

En materia educativa, el MPI encontró que el 19 % de los inmigrantes dominicanos de 25 años o más tenía una licenciatura o un grado superior en 2024.

La proporción estaba por debajo del promedio de los inmigrantes caribeños, que fue de 25 %. Entre las comunidades con mayor nivel de educación universitaria se encontraban los inmigrantes de Trinidad y Tobago, con 31 %, y Jamaica, con 30 %.

El informe también señala que alrededor del 21 % de los inmigrantes caribeños mayores de 25 años no había completado la escuela secundaria, frente al 24 % de los inmigrantes de origen extranjero en Estados Unidos en general.

República Dominicana entre los principales países de origen de estudiantes caribeños

A pesar de las diferencias en el nivel educativo de la población inmigrante, República Dominicana también figura entre los principales países de origen de estudiantes internacionales del Caribe en Estados Unidos.

Durante el año académico 2023-2024, cerca de 11,800 estudiantes provenientes del Caribe estaban matriculados en programas universitarios de grado o posgrado en Estados Unidos.

De ese grupo, unos 1,500 habían nacido en República Dominicana, solo por detrás de Jamaica, con 3,200 estudiantes, y Bahamas, con 2,500. Los estudiantes caribeños representaban el 14 % de los 85,900 estudiantes provenientes de América Latina y el Caribe y alrededor del 1 % de los 1.1 millones de estudiantes internacionales en Estados Unidos.

Más naturalizados, pero con menores ingresos

El perfil elaborado por MPI también muestra que los inmigrantes caribeños tienen una tasa de naturalización superior a la del conjunto de los inmigrantes en Estados Unidos.

En 2024, el 60 % de los inmigrantes caribeños eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, frente al 51 % de los inmigrantes en general. Entre los dominicanos, la proporción era de 57 %.

Sin embargo, los ingresos de los hogares dominicanos permanecían por debajo del promedio. El ingreso familiar medio de los inmigrantes dominicanos fue de 53,400 dólares en 2024, frente a 66,500 dólares entre los inmigrantes caribeños en conjunto.

Ese mismo año, el 20 % de los inmigrantes dominicanos vivía por debajo de la línea de pobreza, frente al 16 % de los inmigrantes caribeños en general.

Los datos forman parte del informe "Caribbean Immigrants in the United States", elaborado por Allison Rutland y Jeanne Batalova para el Migration Policy Institute, con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2024 y otras fuentes oficiales.