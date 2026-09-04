El abogado de Clancy dice que un miembro del jurado "robó" el juicio

Los medios de comunicación rodean al abogado defensor de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, a la salida del juzgado durante el juicio de Clancy en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, el 2 de septiembre de 2026. ( AFP )

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, consideró este viernes haber "ganado" el juicio por asesinato que fue declarado hoy nulo por la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime, arremetió contra un miembro disidente, acusándolo de "robar" a la acusada y al resto del panel las "siete semanas de vida" que duró el proceso.

"Saben que les robó un hombre, cualquiera que fuese su agenda. Les robó siete semanas de vida a los otros jurados, que fueron muy atentos, hermosos, maravillosos, y escucharon la evidencia. Se podía ver lo vencidos que estaban allí sentados. Tengo la sensación de que habrían seguido (deliberando) otra semana si era necesario", dijo el abogado en una rueda de prensa.

Detalles del juicio

"Espero que ese tipo pueda dormir bien", agregó el abogado, que dio las gracias "a todos los jurados, menos uno".

El juez William Sullivan declaró nulo en juicio en el que la Fiscalía acusaba a Clancy, una antigua enfermera de 36 años, de tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

"Gané el caso", dijo Reddington, quien consideró que "aplastó" los argumentos del fiscal, Tim Cruz, de que la mujer mató a sus hijos conscientemente, frente a los de la defensa, de que esta no era responsable penalmente de las muertes porque sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto y una inadecuada atención de salud mental.

El abogado manifestó que todos los miembros del jurado menos el disidente, once frente a uno, estaban de acuerdo en absolver a la mujer, que ha admitido que mató a sus tres hijos pero se declaró no culpable de los cargos penales.

De acuerdo con Reddington, la portavoz del jurado indicó al juez que "eran 11-1 a favor de la absolución, y un individuo que reconocía que había una duda razonable y rechazaba aplicar la ley".

Preguntando por el estado de Clancy tras la anulación del juicio, el abogado dijo que "no está bien", pero preguntado por la posibilidad de que el fiscal Cruz decida encausar de nuevo a la mujer y repetir el juicio, afirmó que estará preparada.

Próximos pasos legales

"El juez Sullivan ha indicado que estamos mirando algún momento en otoño y ella estará lista", declaró.

El juez estableció una audiencia el 29 de septiembre para que las partes aborden el futuro del caso, que depende de que la Fiscalía la encause de nuevo o abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.