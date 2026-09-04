Investigan muerte de un joven de 20 años hallado muerto en Brooklyn, NY

Un carro policía con las luces encendidas. ( SHUTTERSTOCK )

La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) investiga la muerte de un joven de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado el jueves 3 de septiembre dentro de una casa ubicada en el 114 de Amity Street, en Brooklyn.

Agentes del NYPD acudieron al lugar, perteneciente a la jurisdicción del 76th Precinct, donde posteriormente personal de la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York realizó el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información disponible, la causa de la muerte permanece bajo investigación y será determinada por el médico forense.

Sin detalles sobre el caso

La identidad del fallecido aún no ha sido divulgada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni han establecido si se trató de un hecho criminal.

Las imágenes de la escena fueron publicadas inicialmente por el fotógrafo Kyle Mazza, de Universal News Forever (UNF News).

En los videos compartidos por Mazza se observa el momento en que dos hombres sacan de la vivienda el cuerpo, cubierto y colocado sobre una camilla, durante horas de la noche, mientras varios agentes policiales y curiosos permanecen en los alrededores.

También se observan varias unidades del NYPD estacionadas frente a la vivienda, que se encontraba acordonada por las autoridades.