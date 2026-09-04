El Congreso de RD reconoce trayectoria y labor humanitaria del doctor Ramón Tallaj

El doctor Ramón Modesto Tallaj recibe la resolución del Senado que destaca su calidad humana, profesionalidad y su disposición permanente de servicio. ( SUMINISTRADA POR EL CONSULADO DE RD EN NUEVA YORK )

El Congreso de la República Dominicana rindió homenaje al doctor Ramón Modesto Tallaj por su trayectoria profesional, su liderazgo en el sistema de salud y la labor humanitaria que ha desarrollado durante más de cuatro décadas en República Dominicana y Estados Unidos.

El acto, celebrado en el auditorio Eduardo Estrella del Senado, fue una iniciativa promovida por el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, quien consideró que la trayectoria del médico debía ser reconocida tanto en la ciudad estadounidense como en su país natal, según una nota de prensa compartida por el consulado.

En junio pasado, Vásquez r econoció a Tallaj por su trayectoria profesional, su liderazgo en el sector salud y sus aportes a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

La ceremonia en el Congreso estuvo encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

La resolución del Senado destaca la calidad humana de Tallaj, su profesionalidad y su disposición permanente de servicio, especialmente en favor de personas de escasos recursos en Estados Unidos y otros países.

La Cámara de Diputados también lo reconoció por su labor altruista y filantrópica en beneficio de la salud pública, así como por su trabajo con comunidades inmigrantes, con el que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de numerosas personas.

Al recibir el homenaje, Tallaj agradeció al Senado y a la Cámara de Diputados por valorar las iniciativas médicas y caritativas que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional.

Perfil y obra del doctor

Tallaj es médico internista certificado y acumula más de 40 años de ejercicio profesional. Antes de establecerse en Estados Unidos, ocupó varias posiciones vinculadas al sector público de salud en República Dominicana, entre ellas la de subsecretario de Salud Pública y Servicios Sociales.

Nacido en Santiago de los Caballeros y formado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde obtuvo el título de médico magna cum laude en 1981, se trasladó en 1991 a Nueva York para continuar su formación profesional.

Tras completar su residencia en medicina interna, abrió en 1997 su primer consultorio en Washington Heights, donde atendió principalmente a comunidades de inmigrantes hispanos.

En 2015 fundó SOMOS Community Care, una organización dirigida por médicos que creó una amplia red de atención para comunidades vulnerables de Nueva York. La entidad reúne alrededor de 2,500 proveedores y atiende a más de un millón de pacientes de Medicaid y Medicare.

El modelo impulsado por Tallaj prioriza la prevención, el acceso a los servicios de salud y el conocimiento de las comunidades atendidas, con el objetivo de que las poblaciones vulnerables reciban atención oportuna antes de que las enfermedades se agraven.

A través de la Fundación Dr. Ramón Tallaj también ha promovido programas para jóvenes hispanos interesados en carreras médicas y otras áreas de la salud, mediante becas, subvenciones y reconocimientos académicos.

Su labor humanitaria se ha extendido a distintas zonas de República Dominicana, Haití y otros países, mediante la movilización de médicos, medicamentos, equipos y recursos para comunidades necesitadas. Tras el terremoto de Haití de 2010, participó en acciones de asistencia médica y humanitaria que incluyeron el envío de profesionales, suministros y apoyo quirúrgico para los afectados.

La fe también ha influido en la manera en que Tallaj entiende el servicio y enfrenta situaciones difíciles, incluida la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Su trayectoria combina medicina, organización comunitaria, acción humanitaria y formación de nuevos profesionales, elementos que explican la dimensión del reconocimiento otorgado por ambas cámaras legislativas.