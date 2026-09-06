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Avión Amazon accidentado
Avión Amazon accidentado

Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami

Las autoridades también reportaron cinco personas heridas

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    Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami
    Fotografía de un avión de carga con el logotipo de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.). Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló al salirse de la pista (EFE)

    Al menos cinco personas murieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades.

    En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

    Situación

    La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

    • Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

    En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás. 

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