Recuperan la caja negra del avión de Amazon que se salió de la pista en Miami

Fotografía de un avión de carga con el logotipo de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE. UU.) ( EFE )

Las autoridades recuperaron el lunes las cajas negras de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami en un incidente que dejó cinco muertos.

En el accidente ocurrido el domingo, un Boeing 767-300 fletado por Amazon chocó con varios vehículos en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos.

"Pudimos recuperar el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina", dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, Jennifer Homendy.

Los dispositivos fueron enviados a la Junta para su análisis, añadió.

Las víctimas se encontraban a bordo de una furgoneta que transportaba a siete empleados de una empresa de limpieza utilizada por las compañías aéreas y de una camioneta.

El aparato atravesó una valla antes de chocar con el vehículo que circulaba por una vía y "continuó por el césped hasta impactar contra otra valla, que delimitaba una zona donde estaban aparcados robotaxis Tesla", detalló la funcionaria.

En total, sobrepasó "cerca de 400 metros la superficie asfaltada" del aeropuerto, subrayó.

Devastación en el aeropuerto

Homendy describió el lugar del accidente como una escena de "devastación total" en el aeropuerto más transitado de Florida, con marcas de neumáticos desde el asfalto hasta la hierba y "restos por todas partes".

Aunque Homendy se negó a comentar el estado de salud de los dos pilotos del avión, indicó que las víctimas se limitaban a las personas que viajaban en los dos vehículos impactados.

"Queremos entrevistar a la tripulación", dijo. "Mientras hablamos, continúan las tareas de recuperación".

Los bomberos tuvieron que rescatar al piloto y al copiloto, atrapados en la cabina, mientras los motores del avión estaban "en llamas", explicó el domingo su responsable.

"La investigación y el acceso a la aeronave, así como a las pruebas, pueden esperar mientras avanzan las operaciones de recuperación", apuntó Homendy. "Lo más importante es reunir a las familias con sus seres queridos".

El avión fue fabricado en 1994 y operado por 21 Air LLC, compañía especializada que explota varios aparatos para el gigante del comercio en línea.

Se encontraba en su tercer vuelo del día y llegaba desde San Juan, Puerto Rico.

El accidente seguía perturbando las operaciones del aeropuerto de Miami, que registraba el lunes cerca de 90 vuelos anulados en ambos sentidos y cerca de 400 retrasados, según el portal web especializado FlightAware.