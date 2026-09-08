El abogado de Clancy pide a Trump un indulto tras anulación de juicio por asesinatos

Captura de video tomada de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts que muestra a Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts. ( EFE )

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, pidió al presidente Donald Trump un indulto para la mujer acusada del asesinato de sus tres hijos tras la anulación del juicio, la semana pasada, por la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime.

"Señor presidente, tendría esperanza de que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto", dijo Reddington en el programa Good Morning America, recordando que Trump se ha interesado por el caso y ha opinado sobre él.

Situación legal actual

El juicio contra Lindsay Clancy fue anulado el viernes pasado después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime, por lo que el caso está en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo juicio, negocian un acuerdo o ponen fin al proceso.

La Casa Blanca indicó a los medios que los indultos presidenciales corresponden solo a condenas federales, por lo que la petición de la defensa resultó ser más simbólica que práctica, según constató el propio abogado.

En declaraciones al medio WBZ, Reddington afirmó que su objetivo era "buscar ayuda de Trump", aunque se trate de un caso estatal y no federal si este cree que merece una "intervención", y sugirió que puede influir en el fiscal encargado, Tim Cruz, que es del Partido Republicano.

Detalles del caso

Reddington inicialmente dijo confiar en un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía que pueda evitar otro juicio, pero a este segundo medio le indicó su rechazo a un acuerdo de culpabilidad para Clancy, señalando que "no merece la cárcel, porque estaba enferma" cuando mató a sus hijos.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La mujer admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato, alegando que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto.

El viernes, tras la anulación del juicio, Trump dijo que había seguido el mediático caso y comentó que Clancy "hizo una cosa horrible", y añadió que "tendrá un precio, será una institución mental o la cárcel, o algo".