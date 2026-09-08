Personas sin boleto aéreo podrán pasar controles de seguridad en aeropuertos de EE. UU. para despedir familiares

En esta imagen del 30 de diciembre de 2021 se puede ver a viajantes mientras caminan por la terminal 1 del Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago. ( ARCHIVO/AP )

Un nuevo programa permite a personas sin billete de avión acceder a la zona segura de algunos aeropuertos en Estados Unidos para despedir o recibir a familiares y amigos, además de visitar restaurantes y tiendas, confirmó este martes el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

La iniciativa Gateside by TSA PreCheck fue lanzada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en unas 13 terminales, incluyendo los concurridos aeropuertos de Los Ángeles (LAX) y San Diego (SAN), en California; el Dallas Fort Worth (DFW), en Texas, y el Harry Reid (LAS) que sirve a Las Vegas, en Nevada.

La entidad indicó que el programa se extenderá a otros aeródromos del país "en los próximos meses".

Según especificó Mullin a Fox News, el nuevo sistema será "similar al del Viajero Conocido (Known Traveler o TSA PreCheck) o el Global Entry", en referencia a los modelos de viajeros previamente verificados que el DHS utiliza para agilizar los controles de seguridad en aeropuertos estadounidenses y los trámites aduaneros.

Gateside by TSA PreCheck es gratis y solo está disponible para quienes ya estén inscritos en TSA PreCheck, que deberán solicitar la autorización de uno a tres días antes de la fecha en la que desean acceder a la zona segura.

Reacciones oficiales

Los menores de edad podrán entrar junto a un adulto, quienes solo tendrán autorización válida para la visita aprobada.

"La TSA fue creada para mantener seguros nuestros cielos y a nuestros pasajeros cuando viajamos. Cada día, 2,4 millones de pasajeros pasan por los controles de la TSA, y todos tenemos seres queridos", indicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

El exsenador insistió en que muchas personas quieren recibir o despedir a sus seres queridos en las puertas de embarque o simplemente reunirse con ellos durante escalas. "Por eso tratamos de encontrar cómo hacerlo mejor sin comprometer la seguridad de nadie", agregó.

Innovaciones en seguridad

"También, podemos hacerlo con pasajeros que requieran asistencia especial o simplemente un poco más de atención. ¿Qué pasa con los veteranos que regresan y cuyos seres queridos desean recibirlos en la puerta de embarque? Así surgió este programa, que no compromete la seguridad en absoluto", añadió.

El nuevo programa coincide con cambios en la seguridad aeroportuaria aplicados por la TSA, fundada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La entidad ha comenzado a probar puertas electrónicas de autoverificación de identidad para viajeros elegibles en varios aeropuertos, incluidos el de Los Ángeles, el Charlotte Douglas (CLT) de Carolina del Norte y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) de la capital Washington.

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