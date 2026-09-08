Mamdani asistirá al acto del 11-S pese a las voces que han pedido que no acuda

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS - 31 de agosto: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( AFP )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistirá a la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 pese a las voces que han pedido que no acuda y a las críticas el pasado fin de semana del exalcalde Rudy Giuliani.

Mamdani confirmó este martes su asistencia tras anunciar la publicación de miles de documentos que apuntan a que las autoridades de la ciudad sabían que el aire en la Zona Cero seguía siendo "tóxico" tras los atentados.

El alcalde defendió que la jornada debe estar centrada en las víctimas y en quienes participaron en las labores de rescate.

"Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país", dijo, y agregó que quiere que el foco esté "en las familias cuyos seres queridos les fueron arrebatados hace 25 años en el horrible acto de terrorismo del 11 de septiembre, y también en los rescatistas que hicieron todo lo que pudieron".

Críticas a la asistencia del alcalde

Entre quienes han criticado la asistencia de Mamdani está Giuliani, alcalde de Nueva York durante los atentados y quien supervisó la respuesta de la ciudad en las horas y días posteriores. Según Giuliani, la presencia de Mamdani es "ofensiva" para las familias de las víctimas.

"No está de acuerdo en que el 11 de septiembre fue un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos", afirmó Giuliani el fin de semana en un programa de Newsmax.

El exgobernador republicano George Pataki y Bruce Blakeman, líder del condado de Nassau y candidato a gobernador republicano cuyo sobrino murió en los atentados, también han expresado su rechazo.

Mamdani anunció el pasado julio su asistencia, antes de que Giovanni Galante, viudo de una víctima, iniciara una recogida de firmas que suma casi 100,000 apoyos para pedirle que no acuda, alegando posiciones del alcalde que consideran hostiles, entre ellas sus presuntos vínculos con figuras controvertidas del islamismo y su negativa a condenar la expresión "globalizar la intifada".

Apoyo a Mamdani

Por otro lado, Mamdani sí ha recibido el respaldo de figuras demócratas como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ha asegurado que el edil "tiene que estar" en la ceremonia, a la que han asistido todos los alcaldes neoyorquinos en ejercicio desde el 11-S.

La ceremonia, que prohíbe desde 2012 cualquier intervención de los políticos, se celebrará el viernes en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan, donde se reunirán familiares de las víctimas y autoridades para recordar a las casi 3,000 personas que murieron en los atentados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no asistirá a los actos en Nueva York, pero sí estará en el Pentágono, otro de los lugares atacados el 11-S, donde podrá pronunciar un discurso