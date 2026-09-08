Familia de adolescente de 14 años asesinada demanda al rapero D4vd y exige pena de muerte

El cantante David Anthony Burke, conocido como D4vd, observa durante su comparecencia ante el juez por el asesinato de Celeste Rivas Hernández en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California, EE. UU. ( EFE )

La familia de Celeste Rivas, la adolescente de 14 años cuya muerte la fiscalía atribuye al rapero D4vd, presentó una demanda contra el artista por homicidio y exigió que se aplique la pena de muerte.

En un documento presentado esta semana ante un tribunal de Los Ángeles, la familia de la menor pide una indemnización por daños y perjuicios del cantante incluyendo a sus empresas, representantes, su madre y un guardia de seguridad residente, argumentando que todos estaban al tanto del comportamiento inapropiado del músico con la menor.

La demanda, a la que tuvo acceso este martes Los Angeles Times, alega que D4vd inició una "relación sexual continua" con Celeste en noviembre de 2023, cuando ella tenía 13 años, y que duró hasta 2025.

El documento también alega que el rapero estadounidense, llamado David Anthony Burke, tomó fotografías íntimas de Celeste manteniendo relaciones sexuales en su domicilio.

La relación sexual continuó incluso después de que un agente del Alguacil del condado de Los Ángeles le informara a Burke que Celeste era menor de edad, según alega la demanda.

El cantante tiene prevista una comparecencia ante un tribunal el próximo 19 de octubre, como parte de un proceso judicial abierto en su contra desde el pasado 17 de abril, cuando fue arrestado por la Policía de Los Ángeles bajo sospecha del asesinato de Rivas.

Acusaciones penales

La justicia dictaminó en una audiencia el pasado julio que había pruebas suficientes para juzgarlo por asesinato y desmembramiento del cuerpo de la menor.

La Fiscalía sostiene que el cantante asesinó a la joven el 23 de abril, un día después de que ella lo amenazara con revelar públicamente su relación, poco antes del lanzamiento de su álbum debut 'Withered'.

Según los fiscales, entre las circunstancias especiales que alegan están el acecho premeditado, el asesinato por motivos de lucro y la eliminación de una testigo de una posible investigación criminal.

De ser declarado culpable, D4vd podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte, que la Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará.