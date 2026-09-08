Operación migratoria de Trump deja pérdidas por 1,260 millones en Chicago, según estudio

Las redadas de Trump vacían los barrios latinos de Chicago. ( AP )

Los latinos de Chicago y otras ciudades de Illinois redujeron sus compras y se refugiaron en sus hogares ante la polémica operación migratoria 'Midway Blitz', lo que contribuyó a una pérdida de 1,260 millones de dólares en actividad económica en el condado de Cook durante un año.

Un estudio divulgado este martes por la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) detalló, además, que el efecto en cadena sobre la recaudación perdida en impuestos locales ascendió a unos 107 millones de dólares.

La operación migratoria 'Midway Blitz', impulsada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó el 8 de septiembre de 2025 y se prolongó durante varias semanas, pero sus efectos económicos se extendieron más allá de su duración, según el reporte.

"El impacto fue significativo y sostenido, y se sintió más allá de los distritos comerciales y de restaurantes emblemáticos de barrios tradicionalmente mexicanos de Chicago, como Pilsen y La Villita", señaló el estudio del Great Cities Institute de UIC.

En total, estimaron que el condado de Cook, donde se encuentran Chicago y otras de las principales ciudades de Illinois, registró 1,260 millones de dólares en "actividad comercial perdida" en tiendas y restaurantes durante el periodo analizado.

"Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes", declaró en conferencia de prensa uno de los autores del estudio, José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de la UIC.

Reacción oficial

"Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población", agregó.

Según el investigador, los 1,260 millones de dólares de pérdida son solo "una parte mensurable de un costo económico y humano mucho mayor".

"Cuando se interrumpe la movilidad cotidiana de las comunidades latinas e inmigrantes, esas consecuencias se extienden más allá de los límites de nuestros vecindarios y afectan a la economía en general", agregó.

El estudio destaca que en los suburbios del condado de Cook "la caída del comercio minorista fue aproximadamente el doble" que en la ciudad de Chicago.

Los residentes de los barrios latinos, temerosos de ser detenidos o acosados por las redadas de agentes federales, restringieron sus salidas para hacer las compras rutinarias de alimentos, medicinas, gasolina o ir al banco.

Las salidas cayeron un 7.7 % durante las primeras 19 semanas de redadas a partir del comienzo de la operación, y luego aumentaron al 20 % cuando Trump firmó órdenes ejecutivas adicionales dirigidas a jurisdicciones "santuario" como Chicago y el condado de Cook, agrega el estudio.