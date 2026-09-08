New Hampshire elige a sus candidatos para una batalla clave por el Senado de EE. UU.

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

Los votantes de New Hampshire eligieron este martes a los candidatos republicano y demócrata que se enfrentarán en noviembre por un escaño del Senado de Estados Unidos que puede ser decisivo para el control de la Cámara Alta, en unas primarias marcadas por la victoria del exsenador John Sununu y el congresista Chris Pappas.

Sununu se impuso con claridad en la contienda republicana al exsenador de Massachusetts Scott Brown y se convirtió en el candidato de su partido para las elecciones del 3 de noviembre.

Su candidatura recibió el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que el político de New Hampshire ha mantenido diferencias públicas con el mandatario en el pasado.

Por el lado demócrata, Pappas derrotó a la candidata progresista Karishma Manzur y buscará conservar para su partido el escaño que dejará vacante la senadora Jeanne Shaheen, quien anunció que no buscará la reelección.

Pappas, congresista desde 2019, recibió durante la campaña el apoyo de figuras relevantes del Partido Demócrata, entre ellas la propia Shaheen.

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Contienda electoral decisiva

La carrera por el Senado de New Hampshire será una de las más vigiladas de las elecciones legislativas de noviembre, ya que los republicanos cuentan actualmente con una mayoría de 53-47 en la Cámara Alta.

Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos para recuperar el control del Senado, lo que convierte a estados competitivos como New Hampshire en piezas importantes de su estrategia electoral.

El estado, donde Donald Trump perdió frente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales, tiene además un elevado número de votantes independientes y una tradición de elegir candidatos de ambos partidos.

La contienda entre Sununu y Pappas se perfila así como una de las batallas electorales más relevantes de noviembre, cuando también estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes.