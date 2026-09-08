ONG alerta que recorte de impuestos a viviendas en Florida amenazará fondos para desastres

Foto de archivo de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida. ( AP )

La ONG ambientalista Sierra Club Florida rechazó este martes la 'Enmienda 3', que los ciudadanos votarán en noviembre y que propone reducir los impuestos a las viviendas e inmuebles, al advertir que el recorte de ingresos limitaría los fondos destinados a la protección frente a desastres naturales.

"Para compensar esta falta de ingresos, es probable que los gobiernos locales cobren tarifas a sus residentes para recaudar los fondos necesarios para financiar parques y espacios públicos, así como para la preparación ante tormentas", afirmó la organización en un comunicado.

De ser aprobada en los comicios del 3 de noviembre, la enmienda incrementará la exención de impuestos de las viviendas, frenará la subida en locales y alquileres y controlará el gasto municipal, al imponer un límite estricto a los ayuntamientos y condados.

Implicaciones de la Enmienda 3

El impulsor de la enmienda es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y fue presentada por la bancada republicana en la Cámara de Representantes estatal bajo el pretexto de poner freno al precio de la vivienda e inmuebles en Florida, que se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, la ONG considera que descuida el gasto en programas fundamentales para proteger las comunidades ante las tormentas y posibles ciclones que las azoten durante la temporada anual de huracanes.

Sierra Club Florida es la última organización que se suma al rechazo hacia la medida, que también ha recibido la oposición de comités políticos y sindicatos por los fuertes recortes en recaudación local.