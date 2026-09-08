Supremo de EE. UU. rechaza recurso de una madre sobre exención religiosa de vacunas para hijo

Imagen ilustrativa de un personal de la salud vacunando a una niña. ( SHUTTERSTOCK )

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes el recurso de una madre católica que pedía una exención basada en la libertad religiosa ante los requisitos de vacunación en el estado de Nueva York para su hijo de 5 años.

Recurso rechazado

La mujer, sin identificar, había elevado una apelación de emergencia al más alto tribunal, que fue remitida por la jueza Sonia Sotomayor al pleno, que finalmente la rechazó, de acuerdo con la breve orden.

La denunciante, que indicó que los requisitos de vacunación de Nueva York violan su libertad religiosa, había pedido que su hijo pudiera asistir a clase para no tener que mudarse a Florida, donde las normas de vacunación son más laxas, mientras procede su demanda.

Anteriormente, instancias judiciales inferiores habían considerado poco probable que la mujer lograra la exención religiosa para la vacunación y habían rechazado permitirle que matriculara al niño en una escuela pública en la localidad de Eastchester.

La mujer argumentaba que si el estado permite exenciones médicas a los requisitos de vacunación, también debe permitir exenciones religiosas, pero las autoridades de Nueva York habían instado al Supremo a rechazar la petición porque no son comparables, recoge el medio USA Today.

El niño ha recibido algunas vacunas pero el estado le exige dosis adicionales contra la polio, la varicela y otras enfermedades, a lo que su madre dijo objetar porque inyectan material biológico derivado de fuentes no limpias directamente en el torrente sanguíneo.

Exenciones en Nueva York

El estado de Nueva York permitió las exenciones por cuestión religiosa a la vacunación de los hijos en el sistema público escolar durante décadas, pero las autoridades dejaron de hacerlo en 2019, después del mayor brote de sarampión en tres décadas en la Gran Manzana.

Los jueces conservadores del Tribunal Supremo Samuel Alito y Neil Gorsuch indicaron que habrían aprobado la solicitud de la mujer, matiza la orden. EFE